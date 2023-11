Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Raumausstatterin?

Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Eure Ausbildung in einem Satz?

Wir lernen im Prinzip Räume zu verschönern, also aus Textilien Vorhänge, Wandbespannungen oder Polstermöbel herzustellen.

Welche Interessen sollte man für eure Ausbildung mitbringen?

Man sollte Interesse daran haben, mit Textilien zu arbeiten. Man braucht auch motorisches Geschick und muss ab und zu mal schwerer heben. So ein Vorhang kann ganz schön Gewicht haben.

Warum würdet ihr den Ausbildungsberuf empfehlen?

Wer Interesse an Inneneinrichtung hat, ist bei uns genau richtig. Die Arbeit mit tollen und qualitativ hochwertigen Stoffen macht sehr viel Spaß – jeder Stoff hat seinen eigenen Charakter. Wir mögen es für die Kunden kreativ zu werden und auszuloten, welche Stoffe am besten zur Einrichtung passen. Wir kommen dabei richtig herum in Berlin, dürfen tolle Wohnungen ausstatten, Hotels, Restaurants oder auch Clubs.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie wird sie vergütet?

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Vergütet wird sie nach Tarif und Anzahl der Lehrjahre mit 740 Euro, 830 Euro und 930 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Das Besondere an der Ausbildung ist, dass sie breit gefächert ist. Man erlernt verschiedene handwerkliche Tätigkeiten und kann sich dann spezialisieren. Im Anschluss kann man den Meister machen, oder, wenn man Fachabitur hat, auch ein Studium, wie Design oder Innenarchitektur, dranhängen. Wir können uns beide vorstellen, einmal für die Set-Requisite in der Filmbranche zu arbeiten.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.