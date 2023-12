Berliner Bezirk enteignet Investor Spielplatz statt Wohnhaus in Prenzlauer Berg

Spielplatz statt Wohnungsbau: Nach jahrelangem juristischen Tauziehen hat sich der Bezirk Pankow in einem Enteignungsstreit durchgesetzt. Ein Grundstück im Bötzowviertel in Prenzlauer Berg geht zurück an die öffentliche Hand. Dort wollte ein Privatinvestor einen Neubau errichten – stattdessen bleibt nun der Kinderspielplatz erhalten. Es handelt sich um die Baulücke an der Kreuzung Liselotte-Herrmann-Straße 29/Hans-Otto-Straße 23.