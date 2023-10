Berliner Bäckerei feiert 30. Jubiläum Wie „Beumer & Lutum“ den Bio-Markt revolutionierte

Der leicht-süßliche Geruch von frischem Teig liegt über dem Gelände an der Naumburger Straße. Durch die verwinkelten Hallen laufen Menschen in weißen Kitteln und blauen Hauben, schieben Wagen voller Brotlaibe durch die Gegend, kontrollieren Geräte oder schaben frischen Teig. In der früheren Karstadt-Bäckerei im Neuköllner Industriegebiet stellt seit 2008 die Biobäckerei „Beumer & Lutum“ Brote, Brötchen und Teilchen her.