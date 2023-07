Berliner Bürgermeister-Legende Wird so der Platz vorm Rathaus Spandau heißen?

Der Platz vorm Rathaus von Berlin-Spandau ist zugepflastert, die Bäume klein, die Rampe zur U-Bahn schon seit 2019 dicht (und noch viel länger technischer Murks). Aber Spandaus wichtigster Platz soll 2027 umgebaut werden – und könnte 2024 einen neuen Namen bekommen: in Erinnerung an Werner Salomon, Spandaus vielleicht bekanntesten Bürgermeister.

Die Namensprüfung ist jetzt abgeschlossen, melden Bürgermeister Frank Bewig und Baustadtrat Thorsten Schatz. Die beiden CDU-Leute haben die Papiere fertig und werden sie am Mittwoch in die Tagesmappe der neuen BVV-Sitzung stecken – um 17 Uhr geht es los im Rathaus.

„Die Benennung einer Teilfläche im Bereich des öffentlich gewidmeten Straßenlandes im Bereich zwischen Altstädter Ring und Carl-Schurz-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus, der Stadtbibliothek und dem U-Bahnhof Rathaus Spandau ist demnach realisierbar“, heißt es in den Prüfungspapieren, die am Mittwoch auf den Tischen liegen werden.

Blick aus dem Rathausfenster auf den möglichen Werner-Salomon-Platz. © André Görke

„Bedenken wurden nicht vorgebracht. Die Zustimmung der Angehörigen liegt vor.“ Eine Entscheidung aber muss die BVV treffen. Die Fläche vor dem Rathaus könnte somit den Namen bekommen, „wenn die BVV das dafür vorgesehene Verfahren in Gang setzt“, erklärte mir heute früh Stadtrat Schatz. Drei Monate vor der Umbenennung muss die Nachricht wie immer im Amtsblatt stehen, also reden wir von 2024. Aber Eile ist eh nicht entscheidend.

Vorschlag kam 2018 aus der CDU

Im Januar 2018 sagte mir der langjährige Stadtrat Gerhard Hanke, CDU, über den Bürgermeister mit SPD-Parteibuch: „Werner Salomon war eine Größe in Spandau, ein Macher, einer, der selbst heute noch fast allen Spandauern ein Begriff ist.“ Sein konkreter Vorschlag: „Um Werner Salomon zu würdigen“, so Hanke, „sollten wir darüber nachdenken, den Platz vor dem Rathaus nach ihm zu benennen“.

Der Platz in der Fußgängerzone, rechts Werner Salomon. © André Görke, Thilo Rückeis

Salomon war von 1979 bis 1992 Bürgermeister. Er knüpfte bereits seriöse und freundschaftliche Kontakte nach drüben, als im Todesstreifen noch Schäferhunde und DDR-Grenzer mit Schusswaffen patrouillierten. West-Staaken kam unter seiner Amtszeit 1990 zurück nach Spandau. Danach: Ehrenamt beim Arbeiter-Samariter-Bund in Nauen, Vorstandsmitglied der Arbeiterwohlfahrt in Spandau, Chef des 1. FC Spandau. 2014 ist Salomon im Alter von 87 Jahren gestorben, sein Ehrengrab befindet sich auf Berlins größtem Friedhof In den Kisseln. In der Partnerstadt Nauen ist eine kleine Straße nach ihm benannt, wo er auch Ehrenbürger ist. Und hier finden Sie die Traueranzeigen von damals im Tagesspiegel.

Rathaus am Werner-Salomon-Platz 1?

Muss das Rathaus jetzt 10.000 Visitenkarten neu drucken? Werner-Salomon-Platz 1? Nein. Weil der kleine Platz offenbar geschickt zugeschnitten wurde, können alle Anrainer ihre Adressen an der Carl-Schurz-Straße behalten, berichten Bewig und Schatz in den Rathauspapieren.

„Es gibt keine anliegenden Grundstücke bzw. die bisherigen Anschriften der benachbarten Liegenschaften bleiben unberührt.“ Und: „Die Fläche befindet sich unmittelbar nördlich des U-Bahn-Bauwerkes und wird in nordöstlicher Richtung durch die Carl-Schurz-Brücke begrenzt“, heißt es im „Schlussbericht“, der übrigens auch ein ganz guter Schlusspunkt vor den Sommerferien ist. Die Ferien starten in einer Woche.

