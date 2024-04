Berliner Döner-Diplomat dreht den Spieß um „Kritiker haben den Sinn von Steinmeiers Geste nicht verstanden“

Herr Keles, gerade sind Sie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Türkei gereist und haben seinen Gästen dort Döner serviert. Wie hat Ihnen die Reise gefallen?

Es war spannend und eine große Ehre, mit dem Bundespräsidenten in die Türkei zu reisen. Ich durfte das, was ich in Berlin mache, auch in der Türkei tun: Döner servieren, so wie wir ihn in unserem Laden an den Yorckbrücken in Berlin verkaufen – eine tolle Wertschätzung meiner Arbeit.