Berliner Eltern fürs Klima Zwischen Kita, Job und Aktivismus

Es war minus vier Grad kalt, als Claudia Prange klar wurde, dass sie etwas gegen die Erderhitzung unternehmen muss. Im Januar 2019 war das, bei ihrer ersten Fridays for Future-Demo vom Wirtschaftsministerium zum Kanzleramt. Es ging damals um die entscheidende Tagung der sogenannten Kohlekommission, die einen Plan für das Ende der Kohleverstromung in Deutschland machen sollte. „Ich bin mit meinem damals 12-Jährigen da einfach so hin, vorher war mir das Ausmaß des Problems gar nicht so klar“, sagt die heute 50-Jährige Schönebergerin, Mutter von drei Kindern. „Dann habe ich mir da die ganzen Reden angehört und gedacht: Scheiße, nee, das geht nicht, da muss ich etwas tun! Ich bin dann von null auf hundert.“

An einem Freitag fand die Demo statt, am Sonntag schrieb Prange allen Prominenten, die ihr einfielen, einen Brief. Mit der Bitte, die Fridays-for-Future-Bewegung zu unterstützen. Kurz darauf gründete sie die Gruppe „Parents For Future Berlin“ mit. „Bei der ersten Versammlung kamen gleich 30 Eltern“, erzählt Prange mehr als vier Jahre später, ein paar Tage vor dem Klima-Volksentscheid.

Sie steht in der Markthalle neun in Kreuzberg und verteilt Flyer, um die Berliner dazu zu bewegen, beim Entscheid dafür zu stimmen, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Prange trägt eine rote Weste, auf deren Vorderseite „Berlin 2030 klimaneutral“ steht. Auf der Rückseite steht „unterschreiben“. Seit dem Morgen ist sie schon im Einsatz, erst stand sie am Volkspark Schöneberg, jetzt hier.

Auch Jörg Finus, 56, Vater von drei Kindern, ist seit 2019 bei „Parents for Future Berlin“ aktiv. Heute ist er direkt von der Arbeit in die Markthalle gekommen, um für den Volksentscheid zu werben. „Mich hat damals die Rede von Greta Thunberg vor der UN tief beeindruckt. Ich dachte: Warum tue ich eigentlich nichts? Wir Erwachsenen dürfen doch nicht passiv bleiben!“, erzählt er.

Seitdem unternimmt er tatsächlich einiges, „damit meine Kinder nicht in einer absolut instabilen Gesellschaft und einer lebensfeindlichen Welt leben werden, wenn sie in meinem Alter sind“, sagt er. Erst kürzlich hat schließlich der Klimabericht des IPCC festgestellt, dass die Erde sich um etwa drei Grad erwärmen wird – wenn sich nicht ganz schnell etwas ändert. Ohne drastische Minderungen der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen noch in diesem Jahrzehnt werde das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung in den 2030er Jahren überschritten.

„Irgendwann werden unsere Kinder uns fragen: Was habt ihr dagegen getan?“, sagt Finus. „Wir haben jetzt genau sieben Jahre, um das zu verhindern – deshalb muss Klimaneutralität schon 2030 das Ziel sein.“

2019 hat Finus zusammen mit anderen „Parents“ zunächst den jungen Organisatoren der Fridays for Future-Demos geholfen, vor allem logistisch. Es ging darum zu unterstützen. Bühnen und Lautsprecher hat er transportiert. Er hat sich bei seinem Arbeitgeber dafür starkgemacht, dass seine Kollegen zu den Demos gehen durften.

Es ging darum, zu zeigen, wie sich Eltern mit der Klimakrise fühlen

Später dann war er bei vielen eigenen Aktionen der Elterngruppe dabei, etwa bei einer 24-Stunden-Mahnwache auf dem Marie-Elisabeth-Lüders-Steg, einer kleinen Spreebrücke im Regierungsviertel. „Eltern zwischen Trauer und Hoffnung“, stand damals auf einem Banner, das sie an die Brücke gehängt hatten. Und: „Für die Zukunft aller Kinder kämpfen“. Mit Live-Stream und persönlichen Botschaften, jedes Elternteil trug ein Plakat vor dem Bauch.

„Es ging darum, zu zeigen, wie Eltern sich mit der Klimakrise fühlen. Wir haben die Pflicht, unseren Kindern eine Zuversicht auf eine gute Zukunft zu geben“, sagt Finus.

Den Vorwurf, Klimaaktivisten seien schlecht gelaunt, findet sie unfair

Auch Marit Schatzmann trägt eine rote Weste – mit Anstecker, auf dem „Parents for Future“ steht – und verteilt Flyer in der Markthalle: „Ich finde den Vorwurf, wir Aktivisten seien schlecht gelaunt, so unfair. Wir wollen doch nur beschützen.“ Schatzmann ist mit 30 die jüngste in der Truppe hier. Sie ist erst seit 2020 Mutter, aber schon länger Klima-Aktivistin.

Mit einer kinderlosen Aktivistin hat sie neulich in einem Podcast darüber diskutiert, ob es zu verantworten ist, jetzt noch Kinder in die von der Klimakrise bedrohte Welt zu setzen. Ja, natürlich, findet Schatzmann: „Wir sind doch eine Gesellschaft, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Alle haben Kinder und machen Pläne.“ Schatzmann wirkt wie ein Mensch, der eher an das Positive glaubt.

„Elternschaft ist für mich mehr als nur: Meinem Clan geht es gut. Es bedeutet: Es soll allen gut gehen.“ Das sei aber explizit kein Vorwurf an andere Eltern. Eine Diskussion mit einer anderen Mutter aus der Kita hat sie neulich erschreckt: Sie sprachen über die Folgen des Klimawandels. Die andere Mutter sagte, sie sehe dessen Folgen schon. „Aber ihre Konsequenz daraus war nicht etwa, etwas gegen die Krise zu unternehmen. Sondern einfach alles daranzusetzen, dass ihre eigene Familie gut dasteht. Das sei doch eigentlich schon immer so gewesen: Jeder für sich, hat sie gesagt“, erzählt Schatzmann. Sie sieht das anders: „Wenn sich jeder nur noch um sich kümmert, sind wir in einer Dystopie angekommen.“

Viele Eltern haben nicht mal Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen

Schatzmann sieht solche Ansichten als Hinweis auf eine Demokratiekrise. „Ein Kind zu bekommen, heißt für mich auch: Ich vertraue auf die Gesellschaft. Ich bin unter den Eltern in meinem Umfeld immer die Öko-Instanz. Und zwar die einzige. Ich fühle mich damit irgendwie einsam.“ Nur wenn sie mit anderen Parents for Future spricht, geht ihr das nicht so.

Auch Claudia Prange sagt: „Alle Eltern, die ich kenne, haben angeblich keine Zeit, sich gegen den Klimawandel zu engagieren. Aber alle erzählen nach den Ferien strahlend von ihren Flugreisen nach Bali und Portugal. Diese Freude tut mir weh. Wenn ich sage: Wir fliegen nicht, fragen alle zurück, ob jemand in der Familie Flugangst hat. Auf die Idee, dass wir das Klima nicht noch weiter belasten wollen, kommt keiner.“

Das Problem, als Eltern zu wenig Zeit zu haben, betrifft auch die Mitglieder der Parents for Future. Die Beteiligung sei in den vergangenen vier Jahren sehr abgeflaut, erzählt Prange. „Corona war ein krasser Einschnitt. Dann der Krieg. Auch abgesehen davon ist es schwierig, Elternschaft, Beruf und Aktivismus unter einen Hut zu bringen“. Sie selbst hat ihre bezahlte Arbeit Ende 2019 aufgegeben. Was ihr Partner verdiene, reiche zum Leben, sagt sie. Sie bräuchten nicht so viel.

„Wir versuchen, eine andere Gesellschaft zu organisieren, aber eigentlich haben wir nicht die Zeit dazu, weil wir im Hamsterrad eben dieser Gesellschaft strampeln müssen, um unsere Kinder zu ernähren“, sagt Jörg Finus, der Künstler ist und in einer sozialen Einrichtung arbeitet. „Viele Eltern haben ja nicht einmal die Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen“, sagt auch Claudia Prange.

Marit Schatzmann ist in den letzten Zügen ihres Lehramtsstudiums und bekommt ihr vielfältiges Engagement gerade so unter einen Hut damit. Sie hat sich bei der Wahl 2021 für die Klimaliste aufstellen lassen. Seit Januar ist sie Mitglied bei den Grünen. Und sie beteiligt sich auch noch an Aktionen der Gruppe „Mothers Rebellion“, etwa als die Mütter ein Theaterstück mit Ernie und Bert-Handpuppen in einer Deutsche Bank-Filiale aufführten. Auch Jörg Finus war dabei. Die Aktivist:innen wollten den Bankkunden klarmachen, was Ernie und Bert von den andauernden klimaschädlichen Geschäften der Deutschen Bank halten – nämlich nichts.

Fünf Mütter klebten sich an der Deutschen Bank fest

Wenn Marit Schatzmann über die Deutsche Bank spricht, redet sie noch etwas schneller und eindringlicher als sonst: „Seit dem Pariser Abkommen hat sie 81 Milliarden Euro in fossile Projekte gesteckt. Und dann will sie für die Zukunft stehen? Das ist zynisch.“

Am „Zukunftsquartier“ der Deutschen Bank an der Friedrichstraße hat sie sich im vergangenen Jahr mit vier anderen Müttern festgeklebt: „Ich habe ein Aufräumbedürfnis: Ich will klarstellen, wer hier die Verantwortung hat.“ Sie hält viel von zivilem Ungehorsam. An der Straße festkleben will sie sich aber nicht, ebenso wenig wie Jörg Finus und Claudia Prange. „Es sind permanent die Falschen auf die Falschen wütend“, sagt Schatzmann.

Es sei doch tragisch: „Die Leute auf beiden Seiten sind Leidtragende einer Machtstruktur – die gestressten Autofahrer und die Aktivisten, die eine runtergehauen bekommen.“ Schatzmann findet die Dramatik der Krise rechtfertige die Klebeaktionen. Aber das Eskalationspotenzial dieser Aktionen bereitet ihr Sorge. Sie will für ihren Sohn da sein. Verletzt oder im Gefängnis geht das nicht.

