Berliner Flüchtlingsamt sucht Chef Alexander Straßmeir geht – Comeback für Ex-Senator Scheel?

Der Chef des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Alexander Straßmeir, wird im Januar 2023 neuer Chef des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Das Besetzungsverfahren ist jetzt beendet, wie der Tagesspiegel am Freitag erfuhr. Der bisherige kommissarische Leiter des Lageso, Michael Thiel, wird in diesen Tagen in den Ruhestand verabschiedet.

