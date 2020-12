Die Einrichtung eines mit Pollern geschützten Radfahrstreifens auf der Invalidenstraße in Berlin-Mitte ist "einstweilen nicht zu beanstanden". Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren am Mittwoch entschieden.

Nach Angaben des Gerichts betreibt der Antragsteller in der Invalidenstraße eine Weinhandlung. Bislang befand sich in der Nähe seines Geschäfts eine Lieferzone. Im Zuge des Umbaus der Invalidenstraße soll diese Lieferzone ebenso wegfallen wie Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge zugunsten eines durch Poller abgegrenzten Radfahrstreifens. Die 11. Kammer hat den hiergegen gerichteten Eilantrag zurückgewiesen. Die Anordnung sei aller Voraussicht nach nicht zu beanstanden.

Im September hatte die gleiche Kammer des Verwaltungsgerichtes eine größere Zahl von Pop-Up-Radwegen in Berlin für rechtswidrig erklärt. Den Eilantrag hatten Abgeordnete der AfD gestellt. Die Verkehrsverwaltung hat die nächste Instanz angerufen, bis zu der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts dürfen die sogenannten Corona-Radwege bleiben. In der Invalidenstraße soll ein dauerhafter Poller-Radweg entstehen, das ist ein Unterschied.

In der Invalidenstraße hatte ein Autofahrer vermutlich durch einen Krampfanfall im Oktober 2019 vier Menschen getötet, als er mit seinem Geländewagen auf den Gehweg raste. Nach dem Unfall hatte eine breite Debatte um mehr Sicherheit begonnen, es hatte sich eine eigene Bürgerinitiative gegründet. Der Bezirk hatte schnell zugesichert, die Situation zu verbessern – eben mit einem Radweg zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße. Dafür entfielen die Parkplätze am Fahrbahnrand. Der Bau begann vor wenigen Wochen.

Nach Angaben des Gerichts erlaube die Straßenverkehrsordnung den Straßenverkehrsbehörden, die Benutzung bestimmter Straßen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs zu beschränken oder zu verbieten. Die gesetzlich geforderte Gefahrenlage sei hier gegeben und die besonderen Umstände machten die Maßnahme auch zwingend erforderlich.

ADAC: Betroffene Anwohner müssen besser eingebunden werden

Der ADAC forderte am Mittwoch, dass die von derartigen Projekten betroffenen Anwohner und Gewerbetreibenden mehr einbezogen werden. Seit Jahren und Jahrzehnten gebe es berlinweit keine Lösung für den Lieferverkehr, kritisierte Volker Krane, Verkehrsvorstand im ADAC Berlin-Brandenburg bei der Vorstellung einer Studie zur Berliner Verkehrspolitik am Mittwoch.

Nach Angaben des Gerichts ist die Invalidenstraße in diesem Abschnitt einschließlich der Straßenbahnschienen lediglich 11,32 Meter breit. In der Vergangenheit sei es bei einer hohen Kfz-Belastung der Straße immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern gekommen.

Gericht: Kein Anspruch auf optimale Belieferungsmöglichkeiten

Der Radweg sei geeignet, diese Gefahren zu reduzieren, entschied das Verwaltungsgericht nun. Der Wegfall der Parkplätze führe zu einer größeren Übersichtlichkeit und damit zugleich zur Reduzierung der besonders folgenschweren sogenannten „Türöffner-Unfälle“.

Die zeitgleiche Beseitigung der Ladezonen sei verhältnismäßig. Zwar werde der Lieferverkehr für die Weinhandlung des Antragstellers erschwert; angesichts der in den Seitenstraßen vorgesehenen Ladezonen könne der Antragsteller weiterhin beliefert werden.

Ein Anspruch auf Beibehaltung optimaler Belieferungsmöglichkeiten bestehe nicht, stellte das Gericht fest. Gegen die Entscheidung ist bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt worden.