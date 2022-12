Berliner Insel in Gefahr Die große Sorge um Eiswerder

Diese Berliner Insel ist ein Paradies mitten im Fluss: Eiswerder. Verwunschene Wildnis, viel Historie, aber auch viele Sorgen, dass dieses Idyll in der Havel zerstört werden könnte. Im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau spricht Grit Scherer vom Verein „Inselgärten Eiswerder“ über ihre Lieblingsinsel, die 50 Mitglieder und deren Sorgen – und eine wilde Utopie in Berlin-Spandau.

Liebe Frau Scherer, wie und wann haben Sie Eiswerder entdeckt?

„Anfang 2000er, Fensterplatz links, Landeanflug Tegel – die Älteren werden sich erinnern. Ich bin immer wieder drüber geflogen und war fasziniert von der Spandauer Wasserstadt und dieser Insel mittendrin. Ich liebe den Wassersport und die Kunst. Eiswerder hat mich dazu gebracht, auch die Liebe zur Gärtnerei in mir erblühen zu lassen.“

Grit Scherer vom Verein „Inselgärten Eiswerder“. © privat

Wer steckt denn hinter dem Verein?

„Aktuell sind wir über 50 Mitglieder in allen Altersklassen. Eine bunte Vielfalt. Einige Familien sind bereits seit 70 Jahren auf der Insel, andere sind vor ein paar Jahren hinzugekommen. Uns eint die Freude an der Natur, an den vielen Land- und Wasserbewohnern und an der Einzigartigkeit unserer Insel.

Diese vielfältige Gemeinschaft und langjährige Tradition wollen wir erhalten – wir stehen für den Schutz der Artenvielfalt der Spandauer Wasserstadt, den Erhalt des grünen Punktes mitten in der Havel für Pflanzen, Tier und Mensch.“

Der Norden der Insel soll zum Freizeitpark ausgebaut werden, schließlich entstehen am Ufer viele Neubauten. Ihr Horrorszenario für die Insel?

„Noch mehr Baustellen, noch mehr Beton, noch mehr Belastung für ein bereits stark strapaziertes Ökosystem. Wir finden es richtig und wichtig, dass alte und neue Anwohner Spandaus einen besseren Zugang zur Inselnatur haben, aber ein Freizeitpark gefährdet den Erhalt des Lebensraumes der ansässigen Tiere. Wir entwickeln deshalb einen Gegenentwurf, der die Insel für alle zugänglicher gestaltet, sich dabei aber gleichzeitig nach den Bedürfnissen des örtlichen Ökosystems richtet. Am liebsten natürlich mit den Anwohnern gemeinsam, die einen Freizeitausgleich benötigen.“

Ein Wahrzeichen des Nordens: die Brücke, die von Westen zur Insel Eiswerder führt. © André Görke

Und das ist die Brücke im Osten zur Insel Eiswerder: Hier fuhren einst Züge drüber. © André Görke

Ihre Idealvorstellung für die Insel? Gern eine Utopie!

„Saltkrokan… (Pause) …und etwas realistischer: Ein Rundgang, genügend Raum für Mensch und Tier, ein kleines Café – ein fröhliches beieinander von Anwohnern und Gärtnern.“

Ihre Wünsche ans Rathaus/Senat für 2023?

„Einen konstruktiven Austausch und eine Lösung im Sinne aller. Ich bin da auch optimistisch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir uns gegenseitig viel zu bieten haben und gemeinsam viel schaffen können.“

Zu Ihnen persönlich: Haben Sie etwas mit Spandau am Hut?

„Ich liebe Spandau, die Altstadt, schlendere im Sommer gern durch Park und Altstadt, genieße das Havelfest oder auch den wundervollen Weihnachtsmarkt.“

Ein kleiner Ort, den Sie uns auf Eiswerder ans Herz legen?

„Die östliche Uferseite, meist windgeschützt, die geschützte Pionierinsel direkt davor gelagert, ein Seerosenfeld und eine Vielzahl von Tieren, die sich mit einer Selbstverständlichkeit an einem vorbei bewegen, ohne sich zu verstecken. Ein Miteinander eben.“

Blick aufs Festland: Ein Spandauer Ort, den Sie uns dort ans Herz legen möchten?

„Die Altstadt ist einfach verwunschen, jedes Mal gibt es Neues zu entdecken, endlich wieder ein kleiner neuer Laden, ein Café, ein Restaurant, das Kulturhaus und vieles mehr…und natürlich der Weihnachtsmarkt!“

