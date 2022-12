Berliner Jannik Schümann spielt Kaiser Franz Kein Freund des „binären Geschlechtersystems“

Die Deutschen und Sisi – es ist eine unendliche Liebesgeschichte, nicht nur zu Weihnachten. Allein in diesem Jahr sind mit der Netflix-Serie „Die Kaiserin”, dem Historienfilm „Corsage” und dem Karen-Duve-Roman „Sisi” drei fiktionalisierte Neubetrachtungen des Lebens und Leidens der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn erschienen. Ab dem 16. Dezember sind auf RTL Plus (27. und 28. Dezember ab 20.15 Uhr im linearen Fernsehen bei RTL) die sechs neuen Folgen der zweiten Staffel „Sisi” mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen abrufbar.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden