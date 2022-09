Berliner Landeswahlleiter im Interview „Wahlen dürfen nicht wie ein Naturereignis über uns hereinbrechen“

Herr Bröchler, nach den unzähligen Fehlern der Pannen-Wahl 2021 hat man den Eindruck, dass es eine enorme Herausforderung für Berlin wird, in der Zukunft gute Wahlen zu organisieren. Warum wollen Sie die Aufgabe des Landeswahlleiters in dieser schwierigen Lage übernehmen?

Aktuell haben wir die Situation, dass sich ein Gestaltungsfenster geöffnet hat – das ist in der Politik ja relativ selten der Fall. Für mich ist das ein großer Anreiz. Sowohl als Bürger, der wählen geht und auch gute Wahlen realisiert haben möchte, als auch als Politik- und Verwaltungswissenschaftler. Die Mitarbeit an der Expertenkommission zum Thema Wahlen hat mir sehr viel Freude bereitet. Jetzt werden die Handlungsempfehlungen des Gremiums umgesetzt, was sicherlich nicht einfach wird. Die Rolle des Landeswahlleiters ist dabei keine One-Man-Show.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden