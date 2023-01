Berliner Landgericht bestätigt : Urteil für Mord an Mutter und Tochter rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof sieht keine Rechtsfehler beim Urteil zum Mord an zwei Frauen in Berlin-Marzahn. Der Angeklagte, der seine Nachbarinnen erstochen hat, muss für 15 Jahre in Haft.