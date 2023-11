Berliner Mitternachtssport für Jugendliche Bis nachts um 1 Uhr in die Kladower Sporthalle

In Berlin-Kladow ist am Freitag Anpfiff für die neue Runde „Mitternachtssport“. Am 10. November geht’s los, erzählt jetzt Gerit Probst dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Sie ist die „Stadtteilkoordinatorin“ im 16.500-Leute-Ortsteil und vernetzt Bürger, Politik und Nachbarschaft. Jugendliche ab 12 Jahren können in Zukunft wöchentlich freitags von 22-01 Uhr die Sporthalle des Hans-Carossa-Gymnasiums am Glienicker See für Freizeitsport nutzen. „Zusätzlich wird ein Teil der Halle mit Musik zum Chillen einladen“, so Probst. Begleitet werde das neue Angebot des Stadtteilzentrums vom neuen Jugendsicherheitsteam.

Jugend-was? „Das Jugendsicherheitsteam Kladow besteht aus knapp 30 Jugendlichen, die für ihre neue Aufgabe geschult und vorbereitet wurden“, erklärt Probst. Fördergeld gab’s vom Bezirksamt.

In der benachbarten Mary-Poppins-Sporthalle gibt’s das Mitternachtsangebot schon seit zehn Jahren und ging aus einer klugen Elterninitiative hervor.

Die Sporthalle des Hans-Carossa-Gymnasiums in Kladow, rechts der Park, der als Treff dient. © André Görke

„Die bisherigen Kapazitäten reichen bei Weitem nicht mehr aus, um den Bedarf der Kladower Jugendlichen zu decken. Mit den beiden benachbarten Hallen der Grundschule und des Gymnasiums können nun deutlich mehr Jugendliche das Angebot wahrnehmen und mehr verschiedene Sportarten ausgeübt werden“, so Probst. Jugendliche unter 16 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern, um teilnehmen zu dürfen.

600 Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren leben in Kladow

Laut Statistik leben in Kladow knapp 600 Jugendliche allein in der Altersgruppe von 15-18 Jahren. Nebenan in Gatow sind es weitere gut 110 Jugendliche in diesem Alter. Das geht aus Daten des statistischen Landesamtes hervor.

„In Kladow langweilen sich viele Jugendliche“, hatte einst Ex-Jugendstadtrat Stephan Machulik, SPD, gesagt und war damit nicht allein: „Wir haben hier zu wenig funktionierende Jugendangebote“, hatte einst Ronas Karag von den Sportfreunden Kladow geklagt. Und Ex-Jugendstadtrat Oliver Gellert, Grüne, berichtete: „Jugendliche treffen sich nahe dem Glienicker See in der Landstadt Gatow. Da gibt es einen neuen Skater-Spielplatz, da trinken sie Alkohol. Unsere Jugendfreizeiteinrichtung in Kladow ist viel zu weit weg, also kommen wir im Sommer dahin – mit Rap, Streetart, mobilen Spielen.“ Jetzt gibt’s auch mehr Angebot im Winter.

Das neue Kladower Freizeitheim wird 2025/2026 gegenüber der Tankstelle im Ella-Kay-Heim geplant. Die Pläne hatten Baustadtrat Thorsten Schatz und die aktuelle Jugendstadträtin Tanja Franzke, beide CDU, im Frühsommer vorgestellt.

