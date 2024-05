Berliner Mode-Influencerin Brenda Hashtag „Man bekommt den Respekt, den man vor sich selbst hat“

Sonntagvormittag in einem veganen Café-Restaurant in Berlin-Mitte: Noch ist es ruhig, auch wenn sich beim Zimtschnecken-Bäcker nebenan bereits eine Schlange bildet. Brenda Hashtag bestellt sich einen Chai Latte und lässt sich auf eine der erhöhten Sitzkonstruktionen nieder. Unter ihrem langen schwarzen Mantel trägt sie ein enganliegendes Shirt, enganliegende Hosen und kniehohe Stiefel. Alles schwarz. Auch ihr kleiner Hund, der neben ihr sitzt, ist schwarz.

Hashtag, die eigentlich Weischer heißt, entschuldigt sich, dass sie nur Sonntagvormittag Zeit hat, sie war verreist und fliegt am Montag wieder nach New York – aus beruflichen Gründen. Weischer zählt zu Deutschlands wichtigsten Akteuren der Modebranche: 2023 nahm die „FAZ“ sie in eine entsprechende „top 50“ Liste auf. Trotzdem: Außerhalb der Szene dürfte sie den wenigsten ein Begriff sein, denn auch wenn sie sich selbst Influencerin nennt, folgen ihr bei Instagram nur knapp 200 Tausend Menschen – nicht besonders viele, verglichen mit Kolleginnen wie Caro Daur, oder Leonie Hanne, die mehrere Millionen Menschen mit ähnlichen Inhalten versorgen.

Hinzu kommt, dass ihr Name, ihr Social-Media Auftritt, ihr Zugang zu Mode, relativ undeutsch wirken – sie versprüht eine Nonchalance, die man vielleicht eher in London, Paris oder auch in New York verordnen würde. Vielleicht ein Klischee, aber davon lebt die Mode doch auch, oder?

Zur Person Brenda Weischer ist in Hamburg geboren und besuchte unter anderem ein Internat in England. Nach ihrem Schulabschluss zog sie nach Berlin und arbeitete zunächst in der PR. 2017 schloss sie ihr Studium am Central Saint Martins mit einem Master in Modejournalismus ab und ist seitdem freiberufliche Modejournalistin. Ein Jahr später gründete sie den Designer-Second-Hand-Shop „Disruptive Berlin“. Sie hat eine Modekolumne beim Berliner Magazin „032c“ mit dem Titel „Brenda’s Business“ und einen Video-Podcast mit dem Titel „Brendawareness“. Auf ihrer Website nennt sie sich außerdem noch „Beraterin und Sammlerin“. Brenda Weischer, besser bekannt als Brenda Hashtag. © Anna Daki Photography - STUDIO DAKI.

„Im Endeffekt ist Mode einfach nur ein Produkt wie jedes andere auch“ fasst Weischer ihr Berufsfeld pragmatisch zusammen. Dass viele in Deutschland Mode mit Oberflächlichkeiten assoziieren, erklärt sie damit, dass vermeintlich wertige und vor allem ästhetische Kleidung der Vorstellung widerspreche, dass Bescheidenheit eine gute Eigenschaft sei. „Außerdem“, ergänzt sie, „haben viele immer noch das Stereotyp im Kopf, die ganze Industrie sei ein Frauen-Ding“. Dem widerspricht sie entschieden: Die wichtigsten Akteure seien ja offensichtlich zu einem großen Teil männlich.

Farben scheint sie nicht zu mögen

Der Umstand, dass sie sich selbst Influencerin nennt, ist einerseits erfrischend ehrlich, anderseits überraschend: Viele Akteure ihres Metiers sind dazu übergegangen, die mindestens ebenso schwammige Berufsbezeichnung „Content Creator“ zu bevorzugen: Weil einfach weniger Klischee behaftet.

Deskriptiv ist Influencer aber nach wie vor der passendere Begriff – wenigstens für Weischer. Neben ihrer Arbeit als Content kreierende Instagrammerin, ist sie auch „Fashion Editor“, also Modejournalistin – bei dem angesagten Berliner Modemagazin „032c“. Außerdem berät sie Personen und Unternehmen der Modebranche in Sachen Internet-Auftritt und Image. Sie hat also Einfluss, beziehungsweise sie beeinflusst auch hinter den Kulissen. Über Details darf sie da aber nicht sprechen.

Vor den Kulissen sieht man sie um den ganzen Globus herum in den einschlägigen Modemetropolen in den ersten Reihen angesagter Modeschauen sitzen, für sogenannte „Streetstyle“-Fotografen posieren und Bussi-Bussis mit den wichtigsten Designern austauschen.

Man bekommt den Respekt, den man vor sich selbst hat. Brenda Weischer, Influencerin

Das alles dokumentiert sie auf ihrem Instagram-Account. Immer in Schwarz gekleidet. Oder ab und an auch mal in Weiß. Farben jedenfalls scheint sie nicht zu mögen. „Das hat bei mir schon vor zehn Jahren angefangen. Ich fühle mich darin am wohlsten“, erklärt sie. Außerdem diene die farbliche Begrenzung als eine Art Filter für das, was sie sich schenken lässt oder kauft: „Über die Jahre wurde mir immer mehr Produkte zugeschickt und ich konnte mir immer mehr leisten. In dieser Situation besteht die Gefahr, dass man das eigene Stilbewusstsein verliert.“

Ein bisschen Ruhm, über die Modewelt hinaus, erlangte sie 2019: Damals steckte Berlin, steckte Deutschland im zweiten Corona-Lockdown, was das italienische Modelabel „Bottega Veneta“ nicht daran hinderte, eine exklusive Modenschau im Berghain auszurichten. Über geheime Partys vieler Prominenter im Hotel „Soho House“ danach berichtete Weischer mit als erste und einzige. Heute will sie darüber nicht mehr sprechen, das sei einfach zu lange her. Sie bereue aber nichts.

Weischer hat das Standing

Auch wenn es albern klingen mag, es gehört eine Portion Mut dazu, viele potenzielle Kunden oder Partner mit so viel Indiskretion möglicherweise zu verschrecken. Weischer sagt dazu nüchtern: „Man bekommt den Respekt, den man vor sich selbst hat.“ Influencer gäbe es im Überschuss, man könne sie sofort ersetzten, deswegen müsse man sich irgendwann entscheiden, was das Alleinstellungsmerkmal ist: „Kein Blatt vor den Mund zu nehmen, hat mich lange viele Jobs gekostet und ich bin froh, dass ich es mir leisten konnte, das durchzuhalten. Inzwischen profitiere ich davon. Ich habe das sogenannte Standing.“

Dieses Standing nutzt Weischer auch, um über Themen wie Nachhaltigkeit zu sprechen, erst Anfang April startete sie einen Video-Podcast mit dem schönen Namen „Brendawarness“. Hier sitzt sie auf einer großen beigen Sofalandschaft, auf einem Bett oder zwischen Modemagazinen und doziert über vieles, auch über sich. Zum Beispiel, wie sehr sie das „Soho House“ in Los Angeles hasst. Sie ordnet aber auch ein, erklärt die Modeindustrie und teilt ihre Einschätzungen über das, was alles kommen mag.