Berliner Mordkommission ermittelt Kleinkind in Katzenkorb gefunden – aus drittem Stock geworfen?

Ein wimmerndes, schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox in Berlin im Ortsteil Altglienicke vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Das Kleinkind soll am Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein, Medienberichten zufolge wohl von seiner Mutter. Ein Polizeisprecher wollte dies am Abend zunächst nicht bestätigen.

Das Mädchen ist 21 Monate alt

Nach seinem Bericht wurde nach der Entdeckung des verletzten Mädchens in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses eine erwachsene Person angetroffen, die derzeit verhört werde. Eine Mordkommission ermittelte wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das 21 Monate alte Mädchen sei nicht in Lebensgefahr.

In der Wohnung sei ein weiteres Kind gewesen, zu dem der Polizeisprecher zunächst keine weiteren Angaben machte. Dieses Kind sei in die Obhut des Jugendamtes gekommen.

Der „B.Z.“ zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr in der Ortolfstraße, das Mädchen soll mit gebrochenen Armen und Beinen in ein Krankenhaus gekommen sein. (Tsp/dpa)