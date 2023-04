Berliner Mordkommission ermittelt Tote Frau in Friedrichshainer Wohnungsbordell gefunden – Obduktion am Dienstag

Nach dem Fund einer unbekannten Toten in einem Wohnungsbordell in Berlin-Friedrichshain hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Leiche soll noch am Dienstag obduziert werden, teilte die Polizei mit. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Fall berichtet.

Nach Polizeiangaben hatte der 75 Jahre alte Vermieter gemeinsam mit einem 35-jährigen Begleiter das Bordell an der Weserstraße am Montagnachmittag betreten, die tote Frau aufgefunden und daraufhin die Polizei alarmiert.

Weitere Hintergründe zur Tat sowie Angaben zum mutmaßlichen Täter machte die Polizei zunächst nicht. Auch, ob die Frau als Prostituierte arbeitete, war zunächst unklar. (Tsp)