Berliner Polizei beschlagnahmt Führerschein Senior fährt Radfahrerin mit Auto an – und dann auf Passanten zu

Eine 80-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagmittag in Berlin-Neukölln verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Seniorin gegen 12.25 Uhr an der Kreuzung Alt-Rudow/Krokusstraße vom Wagen eines 81-Jährigen erfasst.

Den Angaben nach wollte der Autofahrer von der Straße Alt-Rudow nach links in die Krokusstraße einbiegen, kollidierte dabei aber zunächst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit der Radfahrerin. Die Frau stürzte über die Motorhaube des Autos und blieb auf dem Gehweg liegen. Sie muss mit Verletzungen am Hals und am Rumpf stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Der 81-jährige Autofahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nach dem Unfall zunächst weiter. Etwa 30 Meter hinter dem Unfallort habe der Mann angehalten und sei von zwei Passanten angesprochen worden. Laut Zeugenaussagen soll der Senior dann mit seinem Wagen auf die zwei Personen zugefahren sein, sodass diese eine Kollision nur noch durch Sprünge zur Seite verhindern konnten.

Polizeikräfte suchten den Mann daraufhin in seiner Wohnung auf und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)