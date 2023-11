Berliner Polizei bittet um Mithilfe Senior brutal ausgeraubt – wer kennt diesen Mann?

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei öffentlich nach einem Mann, der in Gesundbrunnen einen Senior brutal ausgeraubt haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 72-Jährige am 6. Februar 2023 gegen 2.40 Uhr an der Haltestelle Osloer Straße, Ecke Prinzenallee aus einer Tram ausgestiegen. Kurz darauf soll der jetzt gesuchte Mann, der ebenfalls dort ausgestiegen war, den Senior von hinten in den Schwitzkasten genommen haben. Dabei habe er versucht, ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen, hieß es.

Nach dem Ausstieg aus der Straßenbahn ausgeraubt. Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach diesem Mann. © Polizei Berlin

Als der 72-Jährige durch den Würgegriff auf die Knie zu Boden ging, soll der Mann ihn mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Dabei zerrte er weiter an der Hosentasche, bis diese einriss. Der Räuber lief dann mit der Geldbörse in Richtung Residenzstraße davon. Der Senior erlitt Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Tatverdächtige ist den Angaben der Polizei zufolge etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftig-sportliche Figur, dunkle Haare und dunkle Augen. Wer ihn kennt oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich an das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 wenden unter (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.