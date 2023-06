Berliner Polizei fahndet mit Fotos Mann soll zu Überfällen auf Bank am Alexanderplatz angestiftet haben

Nach einem erfolgreichen und einem versuchten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Berlin-Mitte bittet die Berliner Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler Fotos eines Verdächtigen, der zu den Taten angestiftet haben soll.

Konkret geht es um zwei Vorfälle in einer Bankfiliale am Alexanderplatz am 21. und 24. März dieses Jahres. Am 21. März bedrohte ein Unbekannter nach Polizeiangaben eine Angestellte der Filiale, erbeutete Geld und floh unerkannt. Am 24. März habe dann ein 23-Jähriger die Bank betreten und ebenfalls Geld von einer Angestellten gefordert. Die 52-Jährige drückte laut Polizei allerdings den Alarmknopf und begab sich in ein Hinterzimmer. Kurz später wurde der mutmaßliche Räuber durch die Polizei festgenommen.

Der Gesuchte soll zu Raubüberfallen auf eine Bankfiliale am Alexanderplatz angestiftet haben. © Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die den gesuchten Mann kennen oder wissen, wo er sich aufhält. Auch Personen, die sonstige sachdienliche Angaben geben können, sollen sich melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter der Telefonnummer 030 4664 574116 (während der Bürozeiten) beziehungsweise unter 030 4664 571100 (außerhalb der Bürozeit) entgegen. Auch per E-Mail an mailto:dir5k41@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)