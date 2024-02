Berliner Polizei findet Böllerreste Fensterscheiben von Fitnesstudio durch Explosion zerstört

Bei einer Explosion sind mehrere Fensterscheiben eines Fitnessstudios in Berlin-Lichterfelde zerstört worden. Polizeibeamte fanden danach vor dem Gebäude die Reste eines Böllers. Bei Bauarbeiten in dem Haus in der Goerzallee (Steglitz-Zehlendorf) hatte ein Mann am Freitagnachmittag plötzlich einen lauten Knall gehört, danach entdeckte er mehrere beschädigte Fenster, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte.

Insgesamt 16 Glasscheiben des Sportcenters wurden zerstört, Verletzte gab es nicht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar. Das LKA ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung, auch Videoaufnahmen wurden gesichert. (dpa)