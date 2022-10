Berliner Polizei prüft Verletzung der Fürsorgepflicht Dreijähriges Mädchen in Hellersdorf von Balkon gestürzt

In Berlin-Hellersdorf ist am Dienstagabend ein dreijähriges Mädchen von einem Balkon gestürzt und schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage dem Tagesspiegel. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Dem Bericht zufolge soll es sich um einen Balkon im vierten Stock eines Wohngebäudes an der Schwarzheider Straße handeln.

Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner gegen 18.45 Uhr beobachtet, wie das Kind von dem Balkon, auf dem es zuvor herumgeklettert sein soll, auf eine Rasenfläche fiel. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestünden nicht – die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, leisteten laut Polizei Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte, die das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus brachten. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr für das Kind. „In der „Berliner Morgenpost“ war zunächst von einem „vierjährigen Kind“ die Rede, die Polizei korrigierte das Alter auf Nachfrage des Tagesspiegels.“

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich die Mutter der Dreijährigen in der Wohnung befunden haben. Die Polizei prüft, ob die Frau ihre Fürsorgepflicht verletzt hat.

Zur Startseite