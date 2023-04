Berliner Polizei sucht Einbrecherinnen Frauen-Quartett stiehlt Schmuck, Uhren und Bargeld aus Wohnungen in Grunewald

Mit mehreren Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach vier mutmaßlichen Einbrecherinnen.

© Polizei Berlin

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll das Quartett zwischen Heiligabend vergangenen Jahres und dem 22. Januar dieses Jahres in zwei Wohnungen in Grunewald eingedrungen sein. Die Frauen sollen dabei Schmuck, Armbanduhren und Geld gestohlen haben.

Darüber hinaus soll das Quartett erfolglos versucht haben, sich Zutritt zu zwei Wohnungen in Wilmersdorf zu verschaffen.

© Polizei Berlin

Die Berliner Polizei hat insgesamt sieben Fotos der mutmaßlichen Einbrecherinnen auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Die Ermittler:innen bitten Zeug:innen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Tatverdächtigen machen oder sonstige Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich zu melden.

© Polizei Berlin

Dies ist möglich beim Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) an der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau, Telefonnummer 030-4664272118, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (Tsp)