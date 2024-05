Berliner Polizei sucht mutmaßlichen Täter Mann trat Frau am U-Bahnhof Leopoldplatz mehrfach ins Gesicht

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer derzeit unbekannten Person. Der Mann, nach dem mit einem Bild gefahndet wird, steht in Verdacht, auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leopoldplatz eine gefährliche Körperverletzung an einer Frau begangen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach soll der Mann in dem Bahnhof in Wedding die 37-Jährige am Mittwoch, 4. Oktober 2023, gegen 18.35 Uhr zunächst unvermittelt von hinten zu Boden gerissen haben. Die Frau wurde laut Polizei durch den Aufprall auf den Steinboden kurzzeitig ohnmächtig und wurde durch einen Faustschlag und mehrere gezielte Fußtritte in das Gesicht verletzt. Erst durch das Eingreifen mehrerer Passanten, die zur Hilfe eilten, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Angreifer und fragt, wer ihn kennt oder Angaben zu ihm und seinen Aufenthalt machen kann.

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Berlin-Mitte unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)