Berliner Polizei sucht nach Tatverdächtigen Körperverletzung und Raub in der Silvesternacht

Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera hofft die Berliner Polizei einen unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren. Der junge Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen, in der Silvesternacht einen Mann niedergeschlagen und sein Handy gestohlen zu haben.

Demnach ereignete sich der Vorfall am 1. Januar 2023 gegen 1.30 Uhr auf der Hermannbrücke in Neukölln. Dort soll der Bestohlene die drei Unbekannten zuerst aufgefordert haben, Fahrzeuge nicht weiter mit Feuerwerkskörpern zu beschießen. Daraufhin soll es zu dem Angriff gekommen sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer kann Angaben zur Tat beziehungsweise zu dem abgebildeten Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 entgegen. Außerdem können Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 5 unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.