Berliner Polizei suchte mit Foto 13-jährige aus Spandau wieder da

Ein vermisstes Mädchen aus Spandau ist wieder da. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei die 13-Jährige in der Nacht kurz vor Mitternacht „nach Hinweisen aus der Bevölkerung über soziale Netzwerke im öffentlichen Straßenland durch Polizeieinsatzkräfte in Berlin-Spandau angetroffen, in ein Krankenhaus gebracht und dort seiner Mutter übergeben“ worden.

Zuvor hatte die Polizei am Freitag mit einem Bild nach dem Mädchen gesucht und die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Die 13-Jährige hatte am Mittwoch um 23.25 Uhr die elterliche Wohnung in Spandau verlassen und war nicht zurückgekehrt. (Tsp)