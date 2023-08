Berliner Polizei suchte mit Fotos Zwei Fünfjährige aus Spandauer Geflüchtetenunterkunft wieder da

Zwei vermisste Jungen aus einer Spandauer Gemeinschaftsunterkunft wurden am Sonntag in Berlin wohlbehalten aufgefunden. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, wurden sie beim Kindernotdienst abgegeben und kommen nun wieder in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Zuvor hatte die Polizei Berlin mit Fotos nach den beiden fünfjährigen Jungen gesucht. Sie waren zuletzt am Samstagnachmittag gesehen worden.

Demnach hatten die Kinder gegen 14 Uhr gemeinsam die Gemeinschaftsunterkunft in der Spandauer Straße in Spandau verlassen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden letztmalig gegen 15 Uhr an der Kreuzung Magistratsweg / Brunsbütteler Damm gesehen wurden.