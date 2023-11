Berliner Polizei suchte nach Seniorin Vermisste Frau ist wieder da

Eine seit dem 21. November vermisste Seniorin ist wieder da. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Eine Passantin, die in der Nähe des S-Bahnhofes Charlottenburg auf die hilflose Frau aufmerksam geworden war, hatte die Polizei alarmiert“, so die Behörde. Dienstkräfte des Abschnitts 24 hätten die unterkühlte Seniorin versorgt und sie in ihre Einrichtung zurückgebracht.

Zuvor suchte sie die Frau mithilfe eines Fotos. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde die 76-Jährige auf Friedenau seit Dienstag, 15 Uhr, vermisst.

Sie sei wegen ihrer Demenz orientierungslos und könne sich nicht richtig artikulieren. Sie könne möglicherweise ihren Namen nennen, jedoch keine zusammenhängenden Sätze bilden. (Tsp)