Berliner Schnauze trifft Fachidiotentum Warum sind Fahrradhändler bloß so irre unfreundlich?

Umfragen über die Fahrradfreundlichkeit von Städten gibt es ja zur Genüge. Berlin schnitt da kürzlich – wie so oft – mit ausreichend ab: Note 4 – immerhin nicht sitzen geblieben. Was es bislang nicht gibt, ist leider, leider etwas für den Alltagsradler fast genauso wichtiges: eine Umfrage zur Fahrradhändlerunfreundlichkeit. Also bleibt vorerst nur das anekdotenhafte Erzählen über die penetrante Unfreundlichkeit im Berliner Fahrradhandel.