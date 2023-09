Berliner Schulen warnen vor Millionenkürzung Initiative gegen Schulabbrecher bangt um Mitarbeiter

Außergewöhnliche Nöte bedürfen außergewöhnlicher Reaktionen. Das haben sich offenbar elf Schulleitungen von Berliner Brennpunktschulen gesagt, als sie sich zu einer halbseitigen Anzeige im Tagesspiegel entschlossen: In der Ausgabe an diesem Dienstag warnen sie vor einer Millionenkürzung.

Es geht um die gemeinnützige Bildungsinitiative „Teach first“. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Schullabbrecher zu senken und verfolgt somit eine der zentrale Aufgaben im Bildungsbereich. Da in Berlin überproportional viele Jugendliche keinen Abschluss schaffen, gehört Berlin zu den Bundesländern, die sich schon vor über zehn Jahren für eine Förderung der Initiative entschieden haben. Dabei werden vor allem Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) eingesetzt.

Es klafft eine Lücke von 1.945.211 Millionen Euro. Aus dem offenen Brief der Schulleitungen

Seit Monaten schon gab es Warnungen, dass neue Geldquellen gefunden werden müssten, da der ESF als Mittelgeber wegfalle. Im aktuell umkämpften Haushaltsentwurf für 2024/25 stehen denn auch 470.000 Euro mehr als 2023, wie die Schulleitungen in ihrer Anzeige vorrechnen. Dennoch bleibe eine Lücke von fast zwei Millionen Euro, da die Summe der wegfallenden ESF-Mittel höher sei als die gestiegenen, regulären Haushaltsmittel.

20 frisch eingestellte Mitarbeiter müssten in der Probezeit entlassen werden, warnen die Schulleitungen.

Die Schulleitungen erläutern auch die Konsequenz eines solchen Einschnitts: „Sollte es bei der bisher vorgesehenen Summe bleiben, dann müsste allen 20 gerade erst im neuen Schuljahr eingestellten Fellows noch während der Probezeit gekündigt werden“. Als „Fellows“ werden die bei Teach First eingesetzten Betreuer bezeichnet. Das Geld würde demnach nur noch für das zweite Jahr der bereits seit einem Jahr tätigen Mitarbeiter reichen.

Oftmals bleiben Fellows als dringend benötigte Quereinsteiger im Brennpunkt

Was die Schulen zusätzlich verunsichert: Ein Teil der Fellows konnte anschließend immer für den schulischen Quereinstieg ins Lehramt geworben werden – gerade im Brennpunkt eine zentrale Frage. Auch dieser „Mehrwert“ der Fellows fiele dann weg.

Teach First Deutschland macht seit zehn Jahren Kinder und Jugendliche in sogenannten Brennpunkten stark. Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten und Teach-First-Schirmherrin

„Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie schätzt das Engagement dieser Nichtregierungsorganisation“, betonte am Montagabend ein Behördensprecher auf Anfrage. Als Reaktion auf die Anzeige der Schulleitungen teilte er mit, dass „zur Sicherstellung der Finanzierung derzeit im Rahmen der parlamentarischen Haushaltsberatungen Gespräche mit den Koalitionsfraktionen stattfinden“.

Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten (rechts unten beim Videotalk mit Schüler:innen von „Teach first“), ist Schirmherrin der Bildungsinitiative. © TeachFirst

Unterschrieben wurde der in der Anzeige enthaltene offene Brief an die „sehr geehrten Abgeordneten im Bildungsausschuss“ von elf betroffenen Schulen, darunter die Kepler-Schule, die vor einigen Jahren durch ihren besonders eklatanten Anteil von Schülern ohne Abschluss – es waren etwa 40 Prozent – bekannt wurde.

Das sind die Schulen, die um ihre jungen Mitarbeiter bangen

Bei den weiteren Unterzeichnern handelt es sich um die Leitungen der Wolfgang-Amadeus-Mozart-, Otto-Hahn-, Willy-Brandt-, Johanna-Eck-, Alfred-Nobel-, Herbert-Hoover- und Zuckmayer-Schule sowie um die Friedenauer Gemeinschaftsschule, die Schule am Schillerpark und die Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg.

Die Fellows werden vor allem in den Klassen 9 und 10 eingesetzt mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler eine Anschlussperspektive erhalten – entweder durch eine Berufsausbildung oder eine weiterführende Schule. Oft werden sie bei der Begleitung von Jugendlichen am Übergang von der Schule in einen Beruf eingesetzt.