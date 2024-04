Tagesspiegel Plus Berliner Senat will 38,7 Kilometer bauen : Diese neuen Radwege sollen 2024 entstehen

Berlin peilt beim Bau neuer Radwege in diesem Jahr einen deutlichen Aufwuchs an. Jedoch deutlich weniger als ursprünglich geplant. In einem Bezirk soll sogar kein einziger Meter entstehen. Ein Überblick.