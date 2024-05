Berliner Staatsschutz ermittelt Mann nach homofeindlicher Beleidigung und „Heil Hitler“-Ruf festgenommen

Die Berliner Polizei hat am Dienstagnachmittag in Spandau einen Mann festgenommen, der einen Barmitarbeiter homofeindlich beleidigt und den Hitlergruß gerufen haben soll. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Demnach soll der 39-Jährige den 35-jährigen Angestellten in einer Bar in der Frieda-Arnheim-Promenade im Ortsteil Hakenfelde gegen 17 Uhr zunächst beleidigt haben. Anschließend soll er laut „Heil Hitler“ gerufen haben.

Der Tatverdächtige war nach Polizeiangaben so betrunken, dass eine Befragung durch die Beamten nicht möglich gewesen sei. Er wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Tsp)