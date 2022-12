Berliner Staatssekretärin Gomis „Pergamonaltar und Nofretete-Büste sollten zurückgegeben werden“

Frau Gomis, Sie haben kürzlich dafür geworben, mehr Verantwortung für die koloniale Vergangenheit und ihre Auswirkungen zu übernehmen. Ist Berlin aus Ihrer Sicht auch heute noch eine Kolonialmetropole?

Der Kolonialismus ist eine historische Referenz, die bis heute wirkt. Im Berliner Stadtbild sehen wir unzählige Spuren davon. Wir haben zwar in Deutschland andere Voraussetzungen als zum Beispiel in Frankreich, wo es eine noch viel stärkere Verbundenheit mit den ehemaligen Kolonien gibt. Doch auch in Deutschland gibt es das, was wir unter Neokolonialismus verstehen.

Was verstehen Sie denn unter Neokolonialismus im Berliner Kontext?

Neokolonialismus ist ein fester Begriff, unabhängig davon, ob ich ihn in Berlin benutze oder deutschlandweit. Es bedeutet, dass es auch im aktuellen Weltgeschehen koloniale Verhältnisse gibt, die sich an verschiedenen Stellen ausdrücken. Sie machen sich etwa in Bereichen der entwicklungspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit bemerkbar oder bei der Frage, wie man mit der Rückgabe von geraubten Kulturgütern umgeht.

Wenn die koloniale Vergangenheit noch so präsent ist: Ist es nicht Hohn, dass sich Berlin als ehemalige Kolonialmetropole heute „Stadt der Freiheit“ nennt?

Ich tue mich schwer mit solchen Schlagwörtern. Gegenüber Berlin wird gerne die Erzählung bemüht: Wir sind die Champions der Antidiskriminierungsarbeit, wir sind besonders weit. Im Vergleich zu vielen anderen Städten stimmt das. Aber es ist dennoch eine problematische Erzählung. Aus meiner Perspektive haben wir noch lange nicht die Standards erreicht, die die Antidiskriminierungsarbeit setzt. Ausdrücke wie „Stadt der Freiheit“ sind nicht ausreichend – es braucht auch eine Praxis, dies das umsetzt.

Zur Person Saraya Gomis ist seit 2021 unter Senatorin Lena Kreck (Linke) Staatssekretärin für Vielfalt und Antidiskriminierung in der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. 2016 bis zu ihrem Rücktritt 2019 war Gomis Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen der Senatsbildungsverwaltung. Zuvor war sie als Lehrerin und Fortbildnerin in der Bildungsarbeit tätig. © Tagesspiegel/David Heerde

Was genau sollte Berlin Ihrer Meinung nach tun, um die koloniale Vergangenheit weiter aufzuarbeiten?

Straßenumbenennungen sind wichtig, aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Es geht um wesentlich mehr. Bei der Frage von Restitutionen von Kulturgütern – auch von menschlichen Gebeinen – muss es einen Perspektivwechsel geben. Aus einer Antidiskriminierungsperspektive muss man sagen: All die Kulturgüter aus anderen Weltregionen gehören nicht uns, sie sind unrechtmäßig hier. In einem zweiten Schritt muss man schauen, wie sie zurückgegeben werden können.

Aber es geht auch um Fragen von Migration, Asyl, auch Bildung spielt eine Rolle. Vieles davon gehört nicht in unser Ressort. Doch wir wirken als zuständige Stelle für Vielfalt und Antidiskriminierung auch in diese Bereiche hinein. Antidiskriminierung ist ein Querschnittsthema und bleibt deswegen nicht an Ressortgrenzen stehen.

Was folgt aus dem grundlegenden Perspektivwechsel, den Sie fordern? Sind Sie der Meinung, dass etwa die Nofretete-Büste und der Pergamonaltar, die in Berlin ausgestellt sind, in ihre Ursprungsregion zurückgebracht werden sollten?

Bestimmte Gruppen, bestimmte Länder haben gesagt, sie wollen Kulturgüter unbedingt zurückhaben. Andere sagen, dass sie gar nicht wissen, was wir hier haben. Wieder andere sagen: Wir hätten gerne unsere Kunstwerke zurück, aber erst in ein paar Jahren. Davon ausgehend muss man handeln. Aber im Prinzip: Ja, ich persönlich bin dafür, dass der Pergamonaltar und die Nofretete-Büste zurückgegeben werden. Aber darüber zu befinden und zu entscheiden haben andere.

Beliebter Kunstschatz aus dem Alten Ägypten: Die Nofretete-Büste im Neuen Museum. © AFP/Tobias Schwarz

Sollte an die deutsche Kolonialgeschichte in Berlin im gleichen Maße wie an den Holocaust erinnert werden?

Ich verstehe nicht, worauf diese Frage abzielt. Wenn es um unsere Kapazität zum Erinnern geht: Ich finde nicht, dass wir in irgendeiner Weise in unserer Möglichkeit zu gedenken, limitiert sind. Wir als Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung sind dem Gedenken an die Shoah verpflichtet – auch wenn ich es für verbesserungswürdig halte. Diese Verantwortung bleibt bestehen, auch wenn wir zugleich den Opfern anderer Verbrechen angemessen erinnern.

Erst kürzlich wurden in Berlin-Mitte zwei weitere Straßen umbenannt, die im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialgeschichte stehen. Löscht man damit nicht eine unangenehme Geschichtsepoche aus?

Ich dachte, über solche Debatten sind wir hinweg. So viele Menschen haben bereits deutlich gemacht, dass es nicht um Auslöschen geht. Sondern darum, Genozid, koloniale Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen nicht zu ehren. Wir können Geschichte nicht auslöschen, sie ist weiterhin existent.

Aber noch einmal: Wir dürfen bei diesem Thema nicht stehenbleiben. Das Symbolische wie eine Straßenumbenennung ist zwar relevant für Menschen. Aber die Umbenennung allein schafft keinen Zugang zum Recht. Sie schafft keine angemessenen Arbeitsbedingungen. Sie schafft keine barrierefreien Zugänge zu allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie schützt nicht vor Armut.

Was haben Sie auf diesen Feldern erreicht, seit der Senat 2021 angefangen hat zu arbeiten?

Wir stehen bei der Umsetzung der Richtlinien der Regierung gut da. Ein konkretes Beispiel wäre etwa die Fachstelle „Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt“, die am 1. November ihre Arbeit aufgenommen hat. Wir haben auch die Debatte um eine diskriminierungskritische juristische Ausbildung angestoßen.

Das Interessanteste ist vielleicht die Beschäftigung mit institutionellen und strukturellen Diskriminierungen. Dabei geht es auch um die Beschäftigung mit uns selbst: Wo befördern wir als Verwaltung institutionelle Diskriminierung und wie bauen wir diese ab? Wie kann Verwaltung zugänglich sein und endlich die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen?

Wie gehen Sie die strukturellen Veränderungen an?

Ein Kollege hat mal gesagt: Eure Aufgabe ist es, zu nerven. Es geht darum, bestimmte Dinge immer wieder aufs Tablett zu bringen und dafür zu kämpfen, dass in allen Bereichen die Antidiskriminierungsarbeit festgeschrieben wird. Derzeit arbeiten wir an einer breiten Strategieentwicklung, zusammen mit den nachgeordneten Behörden, den Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretung.

Wichtig in dem Prozess ist auch die Kraft von außen, von den Initiativen und Bewegungen. Wir sind sehr dankbar, dass Zivilgesellschaft uns nicht in Ruhe lässt, uns kontinuierlich kritisiert und nicht aufgibt, uns auf die Füße zu treten.

In welchem Bereich sind Sie nicht so vorangekommen, wie Sie es wollten?

Wir scheitern häufig im Bereich der Antidiskriminierung. Wir sind ja auch deutschlandweit immer noch die einzige Verwaltung, die das im Titel trägt. Daran kann man ablesen, dass wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, auch Kompromisse schließen mussten. Wir hätten etwa gerne die Novelle des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf der Justizministerinnen- und Justizministerkonferenz eingebracht. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber wir sind beharrlich. In meiner Arbeit ist das Wichtigste zu sagen, was wir noch nicht geschafft haben.

Unser Interesse ist nicht, dass wir nur eine Antidiskriminierungspolitik machen, bei der ein paar von denen, die diskriminiert werden, es besser haben und Karriere machen können. Sondern es geht um die Grundlagen: In welcher Stadt leben wir am Ende? Welche Grundbedingungen schafft sie für Menschen, die hier leben?

2019 sind Sie als Antidiskriminierungsbeauftragte der Schulen zurückgetreten. Hat sich seitdem in der Verwaltung etwas verändert?

Es ist schwer, das zu vergleichen. Damals wurde etwas ganz Neues versucht, das steht immer vor besonderen Hürden. Für mich hat es Sinn gemacht, es noch einmal in der Verwaltung zu versuchen. Auch, weil ich die Ideen von Justizsenatorin Lena Kreck schätze. Es gibt Bedingungen in diesem Team, die Möglichkeitsfenster schaffen. Linke Antidiskriminierungspolitik kann einen Unterschied machen und ich bin zuversichtlich, dass wir die Chancen nutzen.

