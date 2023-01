Berliner Start-up Choco Bald nutzen 18.000 Restaurants weltweit die App für den Chefkoch

Wenn die letzten Gäste gegangen sind und die Restaurants am Abend schließen, ist der Tag für die Gastronom:innen noch lange nicht vorbei. Sie müssen beim Großhandel Zutaten für den nächsten Tag bestellen – oftmals per Telefon. Das sei sehr aufwendig, meint der Berliner Unternehmer Daniel Khachab. Sein Start-up Choco bietet eine Software an, die den Unternehmerinnen und Unternehmern diese Aufgabe erleichtern soll.

Weltweit nutzen bereits 15.000 Restaurants das Angebot. Bald dürften es etwa 3000 mehr werden. So viele Geschäftskunden hat der spanische Wettbewerber Katoo, den Choco nach eigenen Angaben nun übernommen hat.

Bestellungen per Telefon

„Wir digitalisieren den Nahrungsmittelgroßhandel“, sagt Khachab. Das durchschnittliche Restaurant in Deutschland habe sechs verschiedene Lieferanten. Einer liefere zum Beispiel Fleisch, ein anderer Käse oder Getränke.

Die Bestellungen würden traditionell auf den Anrufbeantworter des jeweiligen Anbieters gesprochen. Gleichzeitig werde auch per SMS, E-Mail oder Fax kommuniziert. Das dauere nicht nur lange, dabei passierten auch Fehler.

Oftmals seien die Lieferketten länger als notwendig. Zwischen einem Großhändler, der zum Beispiel auf dem Berliner Beusselmarkt sitzt, und einem Restaurant in der Innenstadt könnten bis zu sechs weitere Unternehmen beteiligt sein. Das führe auch zu Lebensmittelverschwendung, weil die Ware unnötig lange unterwegs sei, sodass sie verderben könne, meint der Gründer.

Daniel Khachab hat das Berliner Start-up Choco 2018 mitgegründet und leitet heute als Geschäftsführer die Expansion in Europa und Nordamerika. © Choco/Saskia Uppenkamp

Die Lösung für all diese Probleme soll die Software-Plattform von Choco sein. Die Bestellungen werden dort per Smartphone gemacht. Ein Vorteil: Es können genau die Artikel ausgewählt werden, die gerade verfügbar sind. Zusätzliche Wünsche können die Nutzer:innen per Chat-Nachricht hinterherschicken. Die eigentlichen Kunden des Start-ups sind jedoch die Großhandelsunternehmen. Sie zahlen eine Provision von drei Prozent der Umsätze, die sie auf diesem Wege machen. Die Restaurants nutzen die App hingegen kostenlos. Choco verbinde ausschließlich Unternehmen, die bereits eine Geschäftsbeziehung hätten, erklärt Khachab.

Als er und Julian Hammer das Unternehmen 2018 gründeten, richteten sie ihr erstes Büro in einem Nebenraum des Restaurants Katz Orange nahe des Rosenthaler Platzes in Prenzlauer Berg ein. „Wir konnten den Alltag des Restaurants miterleben“, erinnert sich Khachab. So habe das Team viel lernen können über die Branche.

Ein Jahr lang nahmen sich die Gründer insgesamt Zeit, um die Lieferkette besser kennenzulernen. Sie hätten Landwirte in Süddeutschland ebenso besucht wie Restaurants in Kalifornien.

Choco ist ein „Einhorn“

Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt. Inzwischen erstreckt sich die Choco-Zentrale über drei Stockwerke eines Kreuzberger Gewerbehofes. Außerdem gibt es weltweit 15 weitere Büros. Seit April 2022 gehört das Unternehmen zu den sogenannten „Einhörnern“, also jenen Start-ups, die von Kapitalgebern mit über einer Milliarde Euro bewertet werden.

Mit der App von Choco können Restaurants bei Großhändlern einkaufen. Zusätzliche Absprachen werden per Chat getroffen. © Choco

Von schwarzen Zahlen dürfte das Unternehmen allerdings noch weit entfernt sein. Dem letzten veröffentlichten Jahresabschluss zufolge erwirtschaftete die Choco Communications GmbH im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 11,4 Millionen Euro.

Restaurants erhalten ihre Zutaten von Großhändlern. Das Berliner Unternehmen Choco bietet eine Software für die Bestellabwicklung an. © Getty Images/Maskot

Nicht alle Großhändler sehen Choco als Bereicherung. Die Metro AG beispielsweise entwickelt lieber eigene Digital-Tools, um Gastronomen direkt an sich zu binden, zum Beispiel die kürzlich eröffnete Plattform „Mein nachhaltiges Restaurant“, die Wege zu klimafreundlicherem Wirtschaften zeigen soll.

Choco wächst derweil international. Der wichtigste Markt ist inzwischen der US-amerikanische. Die Zentrale werde aber in Berlin bleiben, sagt Daniel Khachab. Auf technologieaffine junge Menschen aus aller Welt, wie das Start-up sie beschäftigt, wirke die deutsche Hauptstadt weiterhin anziehend.

