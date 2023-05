Berliner Verein befürwortet Homegrowing Drei Hanfpflanzen im Schrank – bald ganz normal?

Draußen mag es stürmen oder schneien, doch in dem kleinen Zimmergarten herrscht ein Gefühl fast wie Sommer, Eis und Sonnenschein. Da schaukeln Äste in der Brise eines Ventilators unter einer großen und sehr hellen LED-Lampe. Schläuche, Kabel, Zeitschaltuhren. Durch Tropfer an den Wurzeln wird Wasser und Dünger an die Wurzeln gepumpt.