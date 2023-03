Berliner Verein für Familien mit trans Kindern „Es ist immer eine gute Idee, ein Kind ernst zu nehmen“

Herr Schneider, Frau Maltzahn, Sie beraten Familien mit trans Kindern. Was sind die gängigen Vorurteile, mit denen diese Familien konfrontiert sind?

Schneider: Es herrscht leider sehr viel Unwissenheit zum Thema trans und es werden häufig Dinge in einen Topf geworfen, die nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel denken viele Menschen, trans Kinder hätten ein „Coming Out“. Oder sie würden zwingend irgendwann eine Transition vollziehen mit einer geschlechtsangleichenden Operation. Das stimmt aber gar nicht. Die meisten Kinder, deren Familien sich an uns wenden, wissen einfach schon immer, was sie sind. Viele wollen auch später als Erwachsene keine Operation. Sondern nur, dass andere sie so sehen, wie sie selbst es tun.

