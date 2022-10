Berliner Verkehrsknoten soll schöner werden Potsdamer Platz bekommt bis Mitte 2023 eine Fußgängerzone

Seit Jahren scheitert der Berliner Senat daran, ein Konzept für eine Flaniermeile an der Friedrichstraße zu entwickeln. Dort steht die Verkehrsberuhigung sogar vorläufig vor dem Aus. Nun zeigt ein privater Investor in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mitte wie schnell Pläne für mehr Aufenthaltsqualität umgesetzt werden können. Und zwar nur einige Hundert Meter weiter, am Potsdamer Platz. Dort soll neben dem ehemaligen Arkaden-Shopping-Center eine 450 Meter lange Fußgängerzone entstehen.

