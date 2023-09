Tagesspiegel Plus Berliner Verkehrssenatorin wettert gegen Radspur : Zurück auf den Fahrradabenteuerpfad Unter den Eichen? Bitte nicht!

Man solle den alten Radweg am Botanischen Garten wieder in Betrieb nehmen, findet die Verkehrssenatorin. Doch das ist nicht so einfach, weiß auch ihre Verwaltung. Eine Replik.