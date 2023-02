Kai Wegner im Interview „Berlin ist gespalten, wir sollten die Stadt jetzt wieder zusammenführen“

Herr Wegner, die CDU hat so viele Stimmen geholt wie seit 1999 nicht. Worin sehen Sie den Grund für Ihr gutes Wahlergebnis?

Die Berlinerinnen und Berliner wollten einen Politikwechsel in der Stadt. Diesen Wechsel gibt es nur mit einer starken CDU. Das haben wir seit Wochen so auf den Straßen gespürt. Wir sind mit den Themen angetreten, die die Berliner bewegen.

Welche sind das Ihrer Meinung nach?

Wir wollen eine funktionierende Verwaltung, eine Bildungspolitik mit mehr Lehrkräften und wir haben das Thema Mobilität auf die Tagesordnung gesetzt, damit in Berlin nicht einseitig gegen das Auto gespalten wird. Auch haben wir über das Thema innere Sicherheit gesprochen. Das bewegt viele Berlinerinnen und Berliner. Das haben wir bereits vor Ort gemerkt und das zeigen jetzt auch Nachwahlberichterstattungen.

Was leiten Sie aus diesem Wahlergebnis ab?

Die Wählerinnen und Wähler geben der CDU einen klaren Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung. Wir wollen nun eine stabile Regierung bilden, in der man verlässlich zusammenarbeitet, dem Partner auch mal Erfolge gönnt und gemeinsam anpackt, damit Berlin Tag für Tag ein bisschen besser funktioniert.

Wir werden beiden Parteien ergebnisoffene Gespräche anbieten. Kai Wegner, CDU-Spitzenkandidat, über mögliche Zweier-Koalitionen mit SPD oder Grünen.

Welches Bündnis soll das Ihrer Meinung nach am besten sein?

So wie es zurzeit aussieht, gibt es zwei mögliche Zweier-Koalitionen: Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. Wir werden beiden Parteien völlig ergebnisoffene Gespräche anbieten. Dort wollen wir sehen, ob wir eine Kultur des Vertrauens finden, sowie eine Kultur, Entscheidungen auch gemeinsam umsetzen zu können.

Hatten Sie schon die Möglichkeit, nach der Wahl mit Franziska Giffey und Bettina Jarasch darüber zu sprechen?

Wir sehen uns heute schon den ganzen Tag. Mir scheint relativ klar, dass alle Beteiligten offen sind für gemeinsame Sondierungen. Man kann dieses Wahlergebnis auch nicht einfach wegwischen. Die CDU hat einen deutlichen Vorsprung von knapp zehn Prozent zum Zweitplatzierten. Das ist ein ganz klarer Auftrag, den die Berlinerinnen und Berliner mir gegeben haben.

Mit mir wird es keine einseitige Politik gegen das Auto geben. Kai Wegner, CDU-Landeschef

Die beiden Parteien haben ganz andere politische Präferenzen als Sie. Welche Angebote würden Sie beispielsweise der SPD für eine gemeinsame Koalition machen?

Die Angebote werden wir in Sondierungen gemeinsam besprechen. Das ist doch ein Punkt, warum Rot-Grün-Rot heute abgestraft wurde: Der Streit stand viel zu sehr im Fokus, und nicht das Gemeinsame. Ich möchte die Sondierungen vertraulich führen, damit man hinterher gemeinsam mit einem Plan für die Stadt hinausgeht.

Eine Koalition mit den Grünen haben Sie weitestgehend ausgeschlossen, vor allem wegen der Verkehrspolitik. Wollen Sie Ihre Haltung nun ändern?

Mit mir wird es keine einseitige Politik gegen das Auto geben und dabei bleibe ich auch. Berlin ist gespalten in Innenstadt und Außenbezirke, Alt und Jung, Auto gegen Fahrrad. Ich finde, wir sollten diese Stadt jetzt wieder zusammenführen und ganz Berlin in den Blick nehmen.

Wohin sollte sich Berlin politisch unter Ihrer Führung entwickeln?

Berlin bleibt, wie es ist – nur besser. Die Stadt ist eine bunte Metropole mit Strahlkraft. Aber ich will, dass Berlin wieder an allen Stellen funktioniert. Das wird die Aufgabe einer neuen Koalition sein.

Trotz Ihres guten Ergebnisses hat letztlich nur etwas mehr als ein Viertel der Wähler für Sie gestimmt. Ein natürlicher Koalitionspartner fehlt Ihnen für eine Mehrheit auch. Wieso lässt sich daraus ein Regierungsauftrag ableiten?

Wir haben einen klaren Auftrag der Berlinerinnen und Berliner bekommen. So ein Ergebnis hätten sich andere Bürgermeister der Vergangenheit bestimmt auch gewünscht. 28 Prozent der Berliner wollen, dass eine Landesregierung von uns angeführt wird. Der Zweitplatzierte hat gerade mal 18 Prozent. Da ist der Auftrag für mich klar.

Ich will in der Stadt einen Politikwechsel hinbekommen, damit am Ende Berlin der Wahlgewinner ist. Kai Wegner

Die CDU ist stärkste Partei geworden, doch Rot-Grün-Rot hat weiterhin eine parlamentarische Mehrheit. Was soll daran falsch sein, aus dieser demokratischen Mehrheit eine Regierung zu bilden?

Weil der Auftrag der Berlinerinnen und Berliner ein klar anderer ist. Sie haben mich damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Dieser Senat hat deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Heute gibt es nur einen Wahlgewinner, und das ist die CDU. Ich will in der Stadt einen Politikwechsel hinbekommen, damit am Ende Berlin der Wahlgewinner ist.

Vor der Wahl sprach CDU-Generalsekretär Stefan Evers für den Fall einer Fortführung von Rot-Grün-Rot von einem „Wahl-Klau“. Würden Sie das auch so bewerten?

Der Wahlkampf ist jetzt vorbei. Nun geht es darum, Vertrauen aufzubauen und eine Regierung zu bilden, die die Probleme dieser Stadt löst. Das ist jetzt mein Auftrag.

Sehen Sie in Ihrem guten Wahlergebnis vor allem eigene Stärke oder nicht eher die Kritik vieler Wähler am aktuellen rot-grün-roten Senat?

Natürlich gab es eine große Unzufriedenheit über diesen Senat. Aber wir haben in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass wir gute Ideen für die Stadt haben und wie wir dafür sorgen wollen, dass Berlin funktioniert. Auch ich habe viel Zuspruch bekommen. Immer mehr Berliner kennen mich. Ich will jetzt – wie schon einige Vorgänger von mir – daran arbeiten, dass mein Bekanntheitsgrad in den nächsten Jahren deutlich größer wird.

