1800 Wohnungen am Güterbahnhof Köpenick Verwaltung lädt zur Bürgerwerkstatt am 8. Dezember

Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick geht in eine neue Phase. Am Donnerstag, 8. Dezember, lädt die Stadtentwicklungsverwaltung zu einer Bürgerwerkstatt ein. Bereits in den Tagen davor ist eine Online-Beteiligung möglich.

1800 Wohnungen sollen auf dem ehemaligen Bahngelände entstehen

Auf dem ca. 34 Hektar großen Gelände sollen in den nächsten Jahren etwa 1.800 neue Wohneinheiten entstehen, außerdem Gewerbeflächen sowie zwei Schulstandorte. Ziel ist es, ein klimaneutrales und autoarmes Quartier zu schaffen. Durch eine zusätzliche Querung soll die Bahntrasse, die quer durch das Gebiet verläuft, die Nachbarschaft künftig weniger stark zerschneiden. Seit Anfang der 1990er Jahre liegen die Flächen brach.

Acht Entwürfe

Acht Vorschläge für die grobe Struktur des neuen Stadtviertels liegen inzwischen vor und können online eingesehen werden. Bei der Bürgerwerkstatt am Donnerstag stellen die Planungsteams ihre Vorschläge für Nutzungsverteilung, bauliche Dichte, Höhenentwicklung und Erschließung des neuen Quartiers vor.

Die Veranstaltung findet am 8. Dezember von 17.30 Uhr bis 21 Uhr in der Merian-Schule, Hoernlestraße 80, statt. Auf der Projektwebsite https://werkstattverfahren-gbk.berlin.de/ ist es möglich, sich für die Präsenzveranstaltung anzumelden, sich online zu beteiligen und den Live-Stream zur Werkstatt zu verfolgen.

Zur Startseite