24 Stunden im Dienst Die schwere Arbeit von Betreuungskräften in privaten Haushalten

Die 24-Stunden-Pflege funktioniert so: Eine Person aus Osteuropa zieht bei einem pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ein und steht ihm rund um die Uhr zur Seite. In den meisten Fällen ist die Person eine Frau. Viele Betreuungskräfte haben zudem Kinder und selbst Eltern, die betreut werden müssen. Sie verlassen aber ihre Familien, um einen fremden Menschen in einem anderen Land zu pflegen.