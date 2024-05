25 Jahre Labor für die Energiewende Berliner Energietage feiern Jubiläum mit Habeck und Geywitz

Mit demnächst 66 Jahren leistet sich Jürgen Pöschk noch eine wallende Lockenpracht, die in den Führungsetagen von Politik und Wirtschaft selten geworden ist, soweit es die Männer betrifft. Doch wer aufgrund des Klischees auf Geschichten aus einer Kreuzberger Revoluzzerjugend hofft, geht leer aus.

Was ihm sehr am Herzen liege, sei vor allem die Energieeffizienz, sagt Pöschk und drückt dem Reporter ein Jahrbuch zur „Energieeffizienz in Gebäuden“ in die Hand. Die Jahrbücher, sauber ins Regal geordnet, hat er noch bis 2018 herausgegeben. Anschließend ergab sich der gelernte Politikwissenschaftler dem digitalen Zeitgeist.

Jürgen Pöschk hat 1999 die „Berliner Energietage“ ins Leben gerufen und etwas angestoßen, was sich inzwischen zur „größten Energiecommunity Deutschlands“ entwickelt hat. Darauf ist der Inhaber der Agentur für Energie- und Umweltmanagementberatung stolz: „Die Energietage sind mein ganz persönliches Baby“.

38.000 Teilnehmer haben sich zu den Energietagen 2024 angemeldet.

Dieses Baby ist inzwischen recht erwachsen geworden ist, doch ans Loslassen denkt Pöschk noch lange nicht, allenfalls werde er sich operativ künftig etwas zurücknehmen.

Hybrides Veranstaltungsformat mit 38.000 Teilnehmern

38.000 Teilnehmer haben sich für die 26. Ausgabe der Energietage angemeldet. Die meisten waren bei der Online-Ausgabe im April dabei. Präsenzveranstaltungen samt Messebereich laufen am 15. und 16. Mai im Ludwig-Erhard-Haus der Industrie- und Handelskammer, es werden Auftritte von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet.

Jürgen Pöschk hat die Energietage vor 25 Jahren ins Leben gerufen. © Thomas Loy

Die Energietage sind vor allem ein großes Get-Together der Energieexperten aus Verbänden, Unternehmen und Politik. Es gibt viele Panels und Präsentationen zu aktuellen Fragen wie Kommunale Wärmeplanung, Potenziale der Geothermie, Abwärme von Rechenzentren, aber auch die Umsetzung einer „geschlechtergerechten Energiewende“.

Als Veranstalter treten energiepolitische Verbände, Ministerien oder Forschungsinstitute auf, mehr als 100. Pöschk selbst sieht sich eher als neutraler Organisator, Berater und Vermittler.

Eines seiner Highlights aus den 25 Jahren Energietage: die Berliner Baugenossenschaft Märkische Scholle mit dem Architekten Taco Holthuizen bekannt gemacht zu haben. Zusammen sanierten die Partner rund 800 Wohnungen in der Gartenstadt Lichterfelde Süd mit Solaranlagen, Abwärmenutzung und Wärmespeicher, ohne die Miete signifikant zu erhöhen. Ein inzwischen mehrfach preisgekröntes Vorhaben.

Energietage in Präsenz Am 15. und 16. Mai debattieren Politiker, Unternehmer und Forscher über den richtigen Weg zur Klimaneutralität und bezahlbaren Energiepreisen. Die Veranstaltungen der Energietage 2024 im Ludwig-Erhard-Haus der IHK sind kostenlos, allerdings sind schon viele ausgebucht.

debattieren Politiker, Unternehmer und Forscher über den richtigen Weg zur Klimaneutralität und bezahlbaren Energiepreisen. Die Veranstaltungen der Energietage 2024 im Ludwig-Erhard-Haus der IHK sind kostenlos, allerdings sind schon viele ausgebucht. Zur Eröffnung der Energietage am 15. Mai um 9 Uhr hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zugesagt. Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nehmen an Veranstaltungen teil.

Das Besondere an den Energietagen: Sie sind hochrangig mit Politikern und Experten besetzt und doch für alle Teilnehmer kostenlos. Das ist Pöschk wichtig und soll auch so bleiben. Inzwischen stünden für das Gelingen der Energiewende nicht mehr die technischen Fragen im Vordergrund – auch wenn sie weiter eine wichtige Rolle spielen -, sondern die gesellschaftliche Akzeptanz.

In diesem Thema sieht Pöschk denn auch seine eigene Kompetenz herausgefordert. Deshalb hat er dazu eine Veranstaltungsreihe aufgesetzt, die er selber verantwortet. Da gehört auch das Spektrum der Gamer hinein, die mit „Klimaspielen“ für die Energiewende gewonnen werden sollen.

Wir verstehen uns schon als Moderatoren und Netzwerker, die zwischen teils verhärteten Fronten vermitteln. Jürgen Pöschk, Gründer der Energietage Berlin

In der Coronazeit machte Pöschk aus der Not eine Tugend. Die Debatten wurden ins Internet verlagert, was sich im Nachhinein für die Resonanz der Energietage als hilfreich erwies. Im ersten Digitaljahr wuchs die Teilnehmerzahl auf 20.000. Wobei es ihm nicht um bloßes Wachstum gehe, „wir wollen Gespräche – auch über die angestammten Lager hinaus – ermöglichen und dauerhafte Netzwerke aufbauen“.

Der Besuch der Veranstaltungen ist traditionell kostenlos. © Energietage/Anne Freitag

„Der Charme ist ja die persönliche Begegnung“, daher möchte Pöschk mehr Nischen anbieten, auch online, etwa mit einem Speeddating für maximal drei Teilnehmer, die zu einem Thema diskutieren, sich aber vor allem kennenlernen sollen.

Relativ neu ist auch das Workshop-Format „Lego Serious Play“, in dem die Teilnehmer statt kluger Wortbeiträge Fantasiegebilde aus Legosteinen fertigen, um den Debatten neue Impulse zu verleihen und auch introvertiertere Akteure besser einzubinden. Ein Mitarbeiter aus Pöschks Team hat sich darauf spezialisiert.

Solarthermie hat an Bedeutung verloren

Die Energietage sollten vor 25 Jahren helfen, Brücken zwischen den Lagern zu bauen, also den Verfechtern der erneuerbaren Energien und den Anhängern von Kohleverstromung und Atomkraft. „Wir verstehen uns schon als Moderatoren und Netzwerker, die zwischen teils verhärteten Fronten vermitteln.“

Viele Fragen von heute seien schon damals debattiert worden, sagt Pöschk. „Erneuerbare waren ein Thema, die AKWs, Solarthermie, Heizungsmodernisierung. Wir haben ja in Berlin immer noch ein großes Problem mit alten Ölheizungen. Bei aller Dynamik der Energiewende in den letzten Jahren: Es ist erstaunlich, wie konstant manche Themenstränge sind.“

1999 saß der Energietage-Gründer mit seinen Mitarbeitern in einem Hinterhof, „auf Kartons als Möbel“. Das aktuelle Agentur-Büro am Oranienplatz ist inzwischen deutlich bequemer eingerichtet, mit Lockerungshilfen wie Boxsack, Kicker und Dartscheibe. Nicht alles Zwischenmenschliche lässt sich mit Worten lösen.