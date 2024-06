26 Notaufnahmen zu viel? Berlins Kassenärzte-Chef würde zwei Drittel der Rettungsstellen schließen

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin, Burkhard Ruppert, hält mehr als zwei Drittel der Rettungsstellen in der Hauptstadt für überflüssig. „Wir brauchen in Berlin keine 37 Notaufnahmen. Es reichen elf bei einer intelligenten Patientensteuerung“, sagte der oberste Standesvertreter der ambulanten Mediziner:innen der Stadt dem Tagesspiegel in einem Interview. Nach internationalen Standards sei ein Verhältnis von eins zu 400.000 Einwohner:innen ausreichend.

Ruppert forderte eine bessere Steuerung der Patient:innen, von denen heute viele mit Bagatellen in die Notaufnahme gehen. Entsprechende Maßnahmen vermisse er im Referentenentwurf zur anstehenden Notfallreform, den das Gesundheitsministerium im Juni vorgelegt hatte. Die Reform soll Anfang 2025 in Kraft treten. Derzeit befindet sich das Vorhaben in der Ressortabstimmung.

„Die Richtung stimmt“, sagte er zum Entwurf. Unter anderem begrüße er, dass die KVen mehr Telemedizin anbieten sollen, der Notruf 112 und die Telefonservicestelle 116117 miteinander verknüpft werden und an ausgewählten Kliniken Integrierte Notfallzentren (INZ) entstehen sollen. Bei einem INZ betreiben KV und Krankenhaus einen gemeinsamen Tresen aus Notaufnahme und Notdienstpraxis.

Das strebt die Reform an: Vernetzung der Hotline des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) mit den Rettungsstellen (112)

Telemedizinische Versorgung an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden

an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden Hausbesuche durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) rund um die Uhr

Einrichtung von Integrierten Notfallzentren (INZ) an Krankenhäusern: gemeinsamer Tresen aus Notaufnahme und ambulanter Notdienstpraxis der KV

Aber Ruppert findet auch, die Politik erwecke den Eindruck, die Bevölkerung bekomme eine Rundumversorgung „an sieben Tagen pro Woche, 24 Stunden am Tag“. Damit Patient:innen mit leichten Erkrankungen künftig seltener die Notaufnahme von Kliniken ohne INZ aufsuchen, sollten diese Häuser kein Geld erhalten, wenn sie Menschen ambulant behandeln. Stattdessen sollten sie die Patient:innen an Kliniken schicken, die ein INZ haben. „Wir müssen die knappen Ressourcen für wirklich kranke Patienten einsetzen.“

Der Standesvertreter kritisierte zudem, dass der Entwurf offenlasse, ob die KVen die zusätzlichen Angebote gegenfinanziert bekommen. Hierzu zählten etwa die Beratungsärzt:innen, die man unter der 116117 erreicht. „Ich befürchte, dass wir sie zum Teil aus dem Topf finanzieren müssen, aus dem auch niedergelassene Ärzte für ihre Behandlungen bezahlt werden.“