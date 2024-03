58 Jahre lang versteckt hinter Supermarkt-Decke Berliner Investor lässt Festsaal aus dem Jahr 1900 freilegen

Erst Ballsaal, dann Lichtspielhaus, dann Discounter: Wenn Bauarbeiter noch in dieser Woche die Zwischendecke über einem einstigen Supermarkt im Berliner Ortsteil Tegel aufreißen, dürfte sichtbar werden, was lange wie in einer Zeitkapsel verschlossen war. Mehr als ein Jahrzehnt musste Eigentümer Hamid Djadda auf diesen Moment warten. So lange lief noch der Vertrag des letzten Mieters. Nun ist es so weit, Djadda spricht von einer „Befreiung des Saals“. Sein Architekt Christoph Janiesch hält große Scheinwerfer bereit und freut sich auf eine „Enthüllung“.