75 Jahre Grundgesetz Haltung zeigen, Demokratie stärken – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Fast auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz in Kraft. Die Bundesrepublik Deutschland als freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat war geboren. Das Datum markiert den Beginn einer damals sicherlich nicht für möglich gehaltenen Erfolgsgeschichte. Wir sollten den Jahrestag aber nicht nur zum Anlass für Sonntagsreden nehmen, um anschließend zur Tagesordnung überzugehen. Denn: Heute, ein Dreivierteljahrhundert später, ist die freiheitliche Demokratie zunehmend unter Druck.

Über Jahrzehnte hinweg selbstverständliche Geschäftsgrundlage unseres Zusammenlebens wird sie von unterschiedlicher Seite angegriffen und ausgehöhlt: Der um sich greifende Populismus, Fakenews, Desinformationen und Verschwörungsnarrative, sich selbst befeuernde Meinungsbilder, die kaum über ihre Filterblase hinausweisen – alle diese Entwicklungen nagen mal offen, mal verdeckt am Fundament, auf das wir 75 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand gebaut haben.

Ute Weiland ist seit Ende 2022 Geschäftsführerin des Vereins Berliner Kaufleute. Davor führte sie die Geschäfte der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ und leitete 2022 das Ostdeutsche Wirtschaftsforum.

Was können wir tun? Als gemeinschaftliches Erbe sollte die freiheitlich-demokratische Grundordnung von uns allen gepflegt, gestärkt und zur Not auch verteidigt werden. Insbesondere die Führungskräfte in unserem Land – auch und gerade in der Wirtschaft – sind aufgefordert, aktiv für die Werte des Grundgesetzes einzutreten.

Arbeitgeber tragen Verantwortung

Umfragen zeigen, dass Arbeitgebern oft mehr vertraut wird als der Regierung. Gerade in diesen Zeiten des Informationsüberflusses werden von den Chefetagen Haltung und Orientierung eingefordert. Und zwar nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen.

Es liegt auf der Hand: Am Arbeitsplatz verbringen die Menschen einen Großteil ihrer Zeit. In den Kaffeeküchen oder an den Mittagstischen dieser Republik treffen Ansichten aufeinander, die eben nicht durch Filterblasen vorsortiert worden sind. Hier besteht die Chance, Meinungspluralismus zu fördern, Filterblasen aufzubrechen, Fakenews zu entlarven, extremistische Verhaltensweisen zu sanktionieren – und im Ergebnis die Demokratie in unserem Land zu stärken.

In der Kolumne „In der Lobby“ kommentieren führende Köpfe der Berliner Wirtschaft die aktuelle Lage.