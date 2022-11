Alternative zur WM Beim Benefiz-Match des Frauenteams von FC Viktoria kamen 6.000 Euro für den guten Zweck zusammen

Regen, Nasskälte, eine knappe Niederlage - und trotzdem strahlende Gesichter. Aber am Ende war es gar nicht schlimm, dass das „blaue“ Heim-Team der Spielerinnen von Viktoria Berlin am Freitagabend gegen die schwarz gekleideten „Wortspieler“ - ein Mix aus Journalisten, Politikern und Viktoria-Kickerinnen - mit 9:11 unterlag. Denn das Match sollte nicht nur eine Alternative zur heftig umstrittenen Männer-Fußball-WM in Katar sein, sondern vor allem dem guten Zweck dienen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden