Altes Blub-Gelände wird bebaut 860 neue Mietwohnungen in Britz

Heute wäre eine solche Projektentwicklung in Berlin ein Ding der Unmöglichkeit: Ein deutscher Projektentwickler erwirbt städtischen Grund und Boden in Wassernähe, der bei einem US-amerikanischen Immobilienunternehmen landet. Doch die Planungsgeschichte des Areals an der Buschkrugallee reicht – wie so oft in Berlin – zeitlich weit zurück.