Tagesspiegel Plus Arbeitszeiterfassung in der Berliner Verwaltung : Die elektronische Stechuhr ist unerwünscht

Die Bundesregierung arbeitet an einem neuen Arbeitszeitgesetz. Bis das kommt, misst jeder Arbeitgeber, wie er es für richtig hält: per App, auf Papier und am liebsten auf Vertrauensbasis.