Arrogante Gastronomen in Berlin Lokale sollen sich den Gästen unterordnen, nicht andersherum

In Berlin weiß man ja oft gar nicht, wo man hingucken soll, weil alles so cool ist, besonders am Maybachufer. Da reihen sich Cafés und Restaurants mit lauter Musik und langen Schlangen aneinander. Dass hip allerdings nicht immer gleichbedeutend ist mit freundlich, zeigt die Leuchtreklame in einem Fenster von einem Eckcafé mit Premiumlage, auf dem steht: „We know you’ re excited, but please wait to be seated“ - übersetzt heißt das: „Wir wissen, dass Sie aufgeregt sind, aber bitte warten Sie, bis Sie Platz nehmen können.“