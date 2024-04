Artenschutz-Streit im Cleantech-Park Marzahn Zweite Firma zieht Berliner Bauvorhaben zurück

Eine neue Fabrik für Batterien auf Basis von Natriumchlorid, also Kochsalz, sollte entstehen. Internationale Investoren um den Berliner Batteriehersteller BAE hatten die Fabrik mit dem Projektnamen CSE (Ceramic Salt Energy) schon 2021 angekündigt, doch das Vorhaben verzögerte sich, unter anderem wegen einer langwierigen Beihilfe-Prüfung in Brüssel.

Jetzt machen die Batteriehersteller wegen der Wechselkröte, die auf dem Cleantech-Park vermutet wird, einen Rückzieher. Die Wista Adlershof als Betreiber des Parks bestätige einen entsprechenden Bericht der Berliner Zeitung. „Wir haben erst kürzlich davon erfahren und waren überrascht“, sagte Wista-Sprecherin Cindy Böhme auf Anfrage. CSE-Sprecher Peter Urban war am Freitag nicht zu erreichen.

Wegen des gerichtlich ausgetragenen Streits zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hatte vor wenigen Wochen schon die Berliner Ingenieur-Firma Aucoteam ihr Bauvorhaben kurz vorm Spatenstich abgesagt.

Aucoteam wollte für 18 Millionen Euro ein Prüfzentrum für Batterien errichten, das hätte gut zum weitaus größeren Projekt CSE gepasst. Nun suchen beide Firmen nach Ersatzgrundstücken in Berlin oder dem Umland. Sollten Investoren abspringen, könnte die CSE-Fabrik auch gänzlich scheitern.

Wista will selber in Marzahn bauen

Die Wista hat noch Flächen in Adlershof zu vergeben. „Wir würden CSE gerne weiter unterstützen“, sagte Böhme. Theoretisch könne CSE auch weiterhin in Marzahn bauen. Die Wista will im Herbst mit dem Bau eines eigenen Gebäudes im Cleantech-Park beginnen, als Signal, dass der noch weitgehend unbebaute Gewerbepark erfolgreich entwickelt werden kann.

Um dem Artenschutz gerecht zu werden, muss zuvor allerdings nach den Behausungen von Wechselkröten gesucht werden. Anschließend könnte auf dem Gelände ein Refugium für die geschützten Tiere geschaffen werden.