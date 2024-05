Atemwege, Psyche, Rücken Berliner Pflegekräfte waren 2023 im Schnitt 31 Tage krank

Pflegekräfte in Berlin ließen sich im vergangenen Jahr durchschnittlich 30,8 Tage krankschreiben und damit deutlich länger als andere Arbeitnehmer:innen: Über alle Berufsgruppen hinweg waren die Beschäftigten in der Hauptstadt im Schnitt 19,5 Tage krank. Das hat die Krankenkasse TK anlässlich des Tages der Pflegenden am Sonntag berichtet. Die Auswertung basiert auf eigenen Versichertendaten.

Im Fünfjahresvergleich ist die Zahl der Fehltage bei Pflegekräften um fünf Tage pro Jahr gestiegen, 2018 waren sie im Schnitt noch 25,2 Tage krankgeschrieben. Ein ähnlicher Trend ist auch in Brandenburg zu beobachten. Waren die Pflegebeschäftigten im Nachbarbundesland 2018 durchschnittlich 26,3 Tage im Jahr krank, erhöhte sich dieser Wert im vergangenen Jahr auf 33,7 Tage.

Krankenstand nach Pandemie deutlich höher

Mit der Zahl der Fehltage im Pflegesektor liegen beide Bundesländer über dem Bundesdurchschnitt von 29,8 Tagen im Jahr 2023. Ein Jahr zuvor waren es im Schnitt 28,8 Tage und 2021 noch 23,3 Tage gewesen. Dabei waren Ausfälle in der Altenpflege nun mit 34,2 Tagen länger als in der Krankenpflege mit 28 Tagen.

Der hohe Krankenstand sei „ein unmissverständliches Signal, das die starke Belastung durch den physisch wie psychisch fordernden Arbeitsalltag widerspiegele“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der TK, Thomas Ballast.

In der Pflege waren der Auswertung zufolge 2023 durchschnittlich 6,2 Fehltage auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen, auf psychische Erkrankungen 5,9 Tage und auf Rückenschmerzen und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen 5,1 Tage. Die Zahlen gehen den Angaben zufolge auf eine Auswertung zurück, die auf 5,7 Millionen versicherten Erwerbstätigen aller Berufe bei der Kasse basiert. (mit dpa)